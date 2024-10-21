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21 октября 2024, 19:29 Читати українською

НБУ не планирует «отпускать» курс — Гелетий

Национальный банк положительно оценивает переход к режиму управляемой гибкости курса гривны и пока не планирует ни возвращение к фиксированному курсу, ни переходу к плавающему курсу национальной валюты. Об этом заместитель главы НБУ Юрий Гелетий рассказал в интервью «24 каналу».

Национальный банк положительно оценивает переход к режиму управляемой гибкости курса гривны и пока не планирует ни возвращение к фиксированному курсу, ни переходу к плавающему курсу национальной валюты.

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О фиксации курса

«Фиксация курса — это вынужденная мера быстрого реагирования на шоковые обстоятельства. Поэтому надеюсь, что в возвращении к нему не будет нужды. Сейчас никаких таких планов у нас нет», — заявил замглавы НБУ.

Он отметил, что переход к режиму управляемой гибкости курса гривны позволил избежать дисбалансов на валютном рынке, в частности, множественности курсов.

«Колебания курса на наличном рынке, проще говоря в кассах банков и обменников, существенно уменьшились. Я напомню, что до перехода к гибкости наличный рынок периодически реагировал на обстрелы, тревожные новости, «измену», которой, согласитесь, хватает. И если сейчас такая реакция умеренная, то раньше мы периодически видели существенный всплеск в динамике курса.

Кроме того, отказ от фиксированного курса гривны позволил увеличить объем сделок на межбанковском валютном рынке, отметил замглавы Нацбанка.

«Среднедневный объем операций между банками без участия НБУ вырос втрое — до $110 млн, а доля таких операций — вдвое, до 40%. Это свидетельствует, что способность рынка к самосбалансированию выросла, соответственно уменьшилась его чувствительность к шокам», — сказал чиновник.

О падении гривны

В то же время он признал, что с момента перехода к управляемой гибкости официальный курс гривны ослаб более чем на 12%. Комментируя это, Гелетий отметил, что «далеко не все страны в состоянии войны вообще смогли сохранить национальную валюту как платежное средство, инструмент для измерения стоимости и сбережений».

При этом возвращаться в плавающий курс гривны Нацбанк также не планирует, заверил финансист.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
21 октября 2024, 19:40
#
Що скажуть те і зроблять. Ручне НБУ.
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