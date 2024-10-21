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21 октября 2024, 16:03 Читати українською

Цены на золото впервые в истории поднялись выше $2750 за унцию

Стоимость золота продолжает расти и в понедельник обновила исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные на бирже Comex.

Стоимость золота продолжает расти и в понедельник обновила исторический рекорд.
Фото: depositphotos

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Торги на бирже

Так, декабрьские фьючерсы на золото поднялись еще на 0,74% и превысили 2750 долларов за унцию. На максимуме драгметалл сегодня стоил почти 2752 доллара.

Почему растет золото

золото дорожает на фоне увеличения спроса на активы «тихой гавани». Трейдеры внимательно следят за происходящим на Ближнем Востоке, опасаясь разрастания конфликта в регионе.

Читайте: Почему Bank of America считает золото последним защитным активом

Также неопределенность будущих результатов президентских выборов в США поддерживает спрос на драгоценный металл.

Еще одним фактором, способствующим повышению цен на драгоценный металл, является смягчение денежно-кредитной политики центробанками по всему миру.

В понедельник Народный банк КНР опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком один год на 25 базисных пунктов (б.п.) — до 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также уменьшена на 25 б.п., до 3,6%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах.

Трейдеры ожидают снижения базовой ставки Федеральной резервной системой США в ноябре, однако теперь лишь на 25 б.п., а не на 50 б.п., как это было раньше.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
21 октября 2024, 16:53
#
Скоро це буде смішна ціна.
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