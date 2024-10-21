Госфинмониторинг выявил с начала года подозрительных операций более чем на 53 миллиарда

Государственная служба финансового мониторинга выявила в течение девяти месяцев 2024 финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, на общую сумму 53,1 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Проверка Госфинмониторинга

В ходе проведенных финансовых расследований ведомством были остановлены операции, связанные с легализацией средств и совершением уголовных правонарушений, сумма которых составляет в эквиваленте 6,1 млрд грн.

Также в правоохранители направили 109 материалов, связанных с выявлением финансовых операций и лиц, причастных к финансированию терроризма/сепаратизма, военной агрессии со стороны россии против Украины, насильственным изменением или свержением конституционного строя или захватом государственной власти, изменением границ территории или государственной границы.