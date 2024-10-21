Доллар растет в предвкушении выборов президента США

После локального отката перед выходными доллар возобновил подъем в понедельник и, похоже, продолжит рост по мере обратного отсчета до президентских выборов в США, которые состоятся через две недели, пишет Reuters.

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Выборы

Предвыборные опросы, показывающие рост шансов на победу бывшего президента Дональда Трампа на выборах 5 ноября, способствуют укреплению доллара, поскольку тарифная и налоговая политика республиканца, как считается, может сохранить высокие процентные ставки в США и подорвать валюты торговых партнеров.

Движение курсов валют на основных рынках на прошлой неделе было обусловлено «голубиным» снижением ставки ЕЦБ и сильными данными из США, которые перечеркнули ожидания относительно оперативного снижения ставки в США, особенно если Трамп победит на президентских выборах.

Торги

Пара USD/JPY подросла почти на 0,28% до 149.94 по состоянию на 11:53, оставаясь вблизи отметки 150.00 после кратковременного прорыва этого уровня на прошлой неделе впервые с начала августа.

Индекс USD, который измеряет курс доллара по отношению к основным конкурентам, на момент написания материала находился на уровне 103,62, прибавляя 0,12%. В пятницу DXY упал на 0,3%, так как аппетит к риску повысился на всех рынках после появления некоторых деталей относительно стимулов в Китае. По итогам минувшей недели доллар вырос на 0,55%.

EUR/USD торговалась с небольшим понижением в пределах 0,1%, в районе 1.0856.