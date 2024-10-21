Кабин назначил нового председателя правления Укрзализныци

Правительство по представлению наблюдательного совета АО «Укрзализныця» назначило Александра Перцовского новым председателем правления компании сроком на три года. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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Что известно о новом руководителе

Перцовский работает в компании с 2020 года. До этого он занимал должность члена правления и отвечал за пассажирское направление.

Отмечается, что до завершения контракта с «Укрзализныцей» Евгений Лященко, который с марта 2023 года до сегодняшнего дня занимал должность председателя правления, продолжит работать в должности члена правления.

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В то же время с должностей членов правления «Укрзализныци» уволены Владимир Крот, Орест Логунов и Антон Мишин.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что 8 октября председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко подал в отставку.