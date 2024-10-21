В Португалии освободят молодежь от налогов

Португалия предлагает молодым людям 10-летнюю прогрессивную систему льгот, при которой и не будут платить налоги в первый год работы. Таким образом правительство пытается остановить протесты молодежи и «утечку мозгов», пишет The Guardian .

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Что известно

Меры, которые затронут 400 000 человек, включены в бюджет после переговоров с оппозиционными социалистами. Правительство Португалии под руководством Луиша Монтенегру отказывается от предложенного ограничения в 15% на подоходный налог для лиц в возрасте от 18 до 35 лет и заменяет его прогрессивной схемой. Она предполагает, что молодые люди, которые зарабатывают до 28 000 евро (23 500 фунтов стерлингов) в год будут освобождены от налогов:

100% - в первый год работы;

75% - со второго по четвертый;

50% - с пятого по седьмой

25% - с восьмого по десятый.

Власти считают, что этот шаг может помочь довольно большому количеству людей — от 350 000 до 400 000. Средняя годовая зарплата в Португалии составляет около 20 000 евро, а ставки подоходного налога варьируются от 13 до 48%.

Чиновники подсчитали, что в 2025 году эта схема обойдётся в 645 млн евро, в то время как ограничение обошлось бы в 1 млрд.

Идет работа, в том числе по доступности жилья. С 1 августа 2024 года покупателей до 35 лет освободили от налога на передачу недвижимости и гербового сбора. Смягчение возможно только при покупке первого и основного жилья, инвестиционное не подойдет. Кроме того, покупатель не должен иметь статуса иждивенца, требуется подтвердить оплачиваемую деятельность. Обозначена и сумма покупки — не более 316 272 евро.

Если сделка заключается на квартиру или дом, которые стоят дороже указанного предела, но меньше 633 453 евро, то покупатель вправе претендовать на скидку по налогам и воспользоваться вычетом. Если у объекта два владельца, то оценка производится индивидуально по каждому.

Вопрос с недвижимостью весьма актуален в Португалии, дефицит жилья привел к крупным акциям протеста, направленным в первую очередь против иностранцев, для которых в стране существует слишком много преференций — по мнению местных жителей. Кроме того, из-за потока туристов местным жителям стало сложно снять квартиры или дома по приемлемым ценам.

С 2020 по 2021 год жилье в Португалии подорожало на 157%, арендная плата подскочила на 112%, при этом чуть более половины португальских рабочих зарабатывали менее 1000 евро в месяц.