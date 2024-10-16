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16 октября 2024, 15:56 Читати українською

Золото снова приближается к рекорду

В среду золото развивает вчерашний подъем в ожидании свежих экономических данных из США, которые могут повлиять на ожидания относительно темпов снижения ставки ФРС, пишет Reuters.

В среду золото развивает вчерашний подъем в ожидании свежих экономических данных из США, которые могут повлиять на ожидания относительно темпов снижения ставки ФРС, пишет Reuters.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиСпотовая цена на золото выросла почти на 0,5% до $2 675 за унцию к 10:45, торгуясь в $10 от рекордного максимума, достигнутого в прошлом месяце.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Спотовая цена на золото выросла почти на 0,5% до $2 675 за унцию к 10:45, торгуясь в $10 от рекордного максимума, достигнутого в прошлом месяце. Фьючерсы на золото прибавляли 0,5%, расположившись на отметке $2 691.

«Значимым фактором для цен на золото является смягчение денежно-кредитной политики США, которое создает основу для инвестиционного спроса», — сказала Сони Кумари, стратег по сырьевым товарам ANZ.

«Неопределенность вокруг выборов в США и геополитическая напряженность также будут поддерживать золото в будущем».

Спотовое золото готово подняться к максимуму 26 сентября на уровне $2 685, так как оно пробило сопротивление на уровне $2 666, по данным технического аналитика Reuters Ван Тао.

Инвесторы ожидают данных по розничным продажам в США, промышленному производству и еженедельным заявкам на пособие по безработице, которые выйдут в четверг, для получения новых сигналов о перспективах смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Трейдеры оценивают в 97,2% вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в ноябре.

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Источник: Минфин
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