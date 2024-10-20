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20 октября 2024, 16:05 Читати українською

Jay-Z выпускает марочное шампанское стоимостью $3 400

Американский рэпер Jay-Z, владелец премиального бренда шампанского Armand de Brignac, выпускает марочное шампанское стоимостью $3 400. Об этом сообщает Bloomberg.

Американский рэпер Jay-Z, владелец премиального бренда шампанского Armand de Brignac, выпускает марочное шампанское стоимостью $3 400.
Фото: Armand de Brignac

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Это дебют винтажного блан де нуар — белого шампанского, созданного из черных сортов винограда 2015 урожая. Кроме того, шампанское Armand de Brignac 2015 представлено в магнумах (бутылки по 1,5 л), их количество лимитировано и составляет всего 1 258 штук.

Для создания вина использовали 70% винограда сорта пено нуар из виноградников гран крю и премьер крю, а остальные 30% это пено менье.

Шампанское поступит в продажу в ноябре.

Отметим, что урожай 2015 года в Шампани (регион во Франции) считается очень удачным: весна была дождливая, а лето жаркая и сухая, поэтому условия способствовали правильному созреванию сорта «пино нуар», ключевого в купаже.

Обычно Armand de Brignac выпускает невинтажное шампанское по цене около $300. Традиционно бренд выпускает свои вина в металлических бутылках, украшенных эмблемой в виде пикового туза, поэтому Armand de Brignac также часто называют Ace of Spades («Пиковый туз»).

Марочное шампанское — это шампанское, изготовленное из винограда, собранного в один конкретный год, который считается исключительно удачным для виноделия. Такой напиток обычно выдерживается дольше немарочного шампанского.

Armand de Brignac

Бренд Armand de Brignac был создан семьей Каттье в крошечном селе Шиньи-ле-Роз в Шампани. Он ведет свою историю с 1763 года, когда были взорваны первые виноградники.

Семья до сих пор занимается производством своего шампанского, однако с 2006 года инвестором бренда стал рэпер Шон Картер, известный под творческим псевдонимом Jay-Z. В 2021 году конгломерат LVMH приобрел 50% акций Armand de Brignac.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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