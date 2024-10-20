Министерство обороны Нидерландов закупает для Украины беспилотники на сумму 42,6 млн. евро. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Нидерланды закупят дроны для Украины на 42,6 миллиона евро
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Отмечается, что нидерландская компания DeltaQuad поставит в Украину передовые дроны Intelligence, Surveillance&Reconnaissance (ISR).
Невооруженные дроны ISR могут летать длительно и далеко. Они используются для получения информации в реальном времени с поля боя, сбора разведданных и наблюдения.
«Украина крайне нуждается в таких типах беспилотников ISR. Вооруженные силы Украины должны видеть, что делает и планирует российский агрессор в поле боя. Это поможет Украине удерживать оборонные линии», — говорится в сообщении.
Напомним
«Минфин» писал, что Нидерланды выделят 400 млн евро на разработку беспилотников совместно с Украиной. Предполагается, что около половины первоначальных инвестиций направят на производство в Нидерландах, а остальные распределят между Украиной и другими странами.
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