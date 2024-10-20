В следующем году Украина получит четыре транша от МВФ вместо двух

Украина получит четыре транша от МВФ в 2025 году вместо двух согласно обновленному графику финансирования. Об этом говорится в обновленном меморандуме МВФ.

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Ранее предполагалось, что в 2025 году Украина получит два транша, каждый по $917,5 млн. Однако МВФ согласился на новый график, включающий четыре транша на общую сумму свыше $2,6 млрд.

Новый график на 2025 год

с 1 марта — транш на $917,5 млн;

с 15 июня — транш на $809,6 млн;

с 31 августа — транш на $539,8 млн;

с 1 декабря — транш на $445,3 млн.

Благодаря этому дополнительный ресурс траншей на 2025 год будет увеличен на $800−900 млн.

Отметим, что власти Украины пригласили изменения в график финансирования для 2025−2027 годов с целью приспособления к квартальным обзорам из-за высокого уровня неопределенности в условиях длительного военного конфликта.

Напомним

«Минфин» писал, что Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил пятый пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (EFF). В ближайшее время Украина получит около $1,1 млрд от МВФ.