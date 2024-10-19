Международный валютный фонд обновил меморандум с Украиной, от выполнения условий которого будет зависеть дальнейшая финансовая поддержка Украины. Заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк раскрыл подробности обновленного меморандума.
МВФ обновил меморандум с Украиной, в котором есть новые структурные маяки
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Отсроченные маяки
В документе есть два отсроченных маяка:
- аудит НАБУ (перенесен с конца сентября на конец января 2025 года);
- изменения в УПК по истечении сроков досудебного расследования (переносят с конца октября 2024 года на конец декабря 2024 года).
Новые маяки
В меморандуме есть новые маяки. Часть из них имеет дедлайн до конца декабря 2024:
- реформа Счетной палаты;
- завершение формирования наблюдательного совета Укрэнерго с большинством независимых членов;
- изменения в закон о правотворческой деятельности для усиления независимости НКРЭКУ и отмены государственной регистрации нормативно-правовых актов Комиссии.
Новые маяки на 2025 год
- изменения в Бюджетный кодекс, которые дадут Минфину полномочия проверять, что все государственные инвестиционные проекты прошли необходимую оценку и отбор (до конца января);
- Кабмин должен утвердить методологию оценки государственных инвестиционных проектов (до конца февраля);
- избрание нового Директора БЭБ (до конца февраля);
- регистрация в Верховной Раде закона о налоговой отчетности для операторов цифровых платформ (до конца апреля);
- назначение до конца июня председателя Гостаможслужбы и как можно скорее председателей региональных таможен;
- представить бюджетную декларацию в соответствии с договоренными с МВФ параметрами (до конца июня).
Напомним
Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил пятый пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (EFF). В ближайшее время Украина получит около $1,1 млрд от МВФ.
Украина выполнила все структурные маяки, предусмотренные до пятого пересмотра, и еще два досрочно. Всего выполнено пять обязательств, а именно:
- Разработка методологии оценки эффективности налоговых льгот, включая их стоимость для бюджета.
- Принят новый закон о Бюро экономической безопасности.
- Определены основные публичные компании, серьезно пострадавшие от войны, и подготовлен анализ потенциальных фискальных и квазифискальных расходов.
- Приняты изменения в Таможенный кодекс в соответствии с лучшими международными практиками (досрочно).
- На основе результатов дорожной карты по разработке процедур управления публичными инвестициями принято правительственное постановление с планом действий и графиком выполнения, которое обеспечит четкую связь между среднесрочным бюджетным планированием и капитальными расходами (досрочно).
В целом, Украина уже выполнила 28 структурных маяков в рамках программы EFF, из которых 19 в фискальном направлении.
Источник: Минфин
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