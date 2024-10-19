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19 октября 2024, 10:30 Читати українською

МВФ обновил меморандум с Украиной, в котором есть новые структурные маяки

Международный валютный фонд обновил меморандум с Украиной, от выполнения условий которого будет зависеть дальнейшая финансовая поддержка Украины. Заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк раскрыл подробности обновленного меморандума.

Международный валютный фонд обновил меморандум с Украиной, от выполнения условий которого будет зависеть дальнейшая финансовая поддержка Украины.
Фото: imf.org

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Отсроченные маяки

В документе есть два отсроченных маяка:

  • аудит НАБУ (перенесен с конца сентября на конец января 2025 года);
  • изменения в УПК по истечении сроков досудебного расследования (переносят с конца октября 2024 года на конец декабря 2024 года).

Новые маяки

В меморандуме есть новые маяки. Часть из них имеет дедлайн до конца декабря 2024:

  • реформа Счетной палаты;
  • завершение формирования наблюдательного совета Укрэнерго с большинством независимых членов;
  • изменения в закон о правотворческой деятельности для усиления независимости НКРЭКУ и отмены государственной регистрации нормативно-правовых актов Комиссии.

Новые маяки на 2025 год

  • изменения в Бюджетный кодекс, которые дадут Минфину полномочия проверять, что все государственные инвестиционные проекты прошли необходимую оценку и отбор (до конца января);
  • Кабмин должен утвердить методологию оценки государственных инвестиционных проектов (до конца февраля);
  • избрание нового Директора БЭБ (до конца февраля);
  • регистрация в Верховной Раде закона о налоговой отчетности для операторов цифровых платформ (до конца апреля);
  • назначение до конца июня председателя Гостаможслужбы и как можно скорее председателей региональных таможен;
  • представить бюджетную декларацию в соответствии с договоренными с МВФ параметрами (до конца июня).

Напомним

Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил пятый пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (EFF). В ближайшее время Украина получит около $1,1 млрд от МВФ.

Украина выполнила все структурные маяки, предусмотренные до пятого пересмотра, и еще два досрочно. Всего выполнено пять обязательств, а именно:

  • Разработка методологии оценки эффективности налоговых льгот, включая их стоимость для бюджета.
  • Принят новый закон о Бюро экономической безопасности.
  • Определены основные публичные компании, серьезно пострадавшие от войны, и подготовлен анализ потенциальных фискальных и квазифискальных расходов.
  • Приняты изменения в Таможенный кодекс в соответствии с лучшими международными практиками (досрочно).
  • На основе результатов дорожной карты по разработке процедур управления публичными инвестициями принято правительственное постановление с планом действий и графиком выполнения, которое обеспечит четкую связь между среднесрочным бюджетным планированием и капитальными расходами (досрочно).

В целом, Украина уже выполнила 28 структурных маяков в рамках программы EFF, из которых 19 в фискальном направлении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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stas12345
stas12345
19 октября 2024, 12:40
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У них главные маяки это как больше украсть денег и мобилизовать рабов
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