МВФ обновил меморандум с Украиной, в котором есть новые структурные маяки

Международный валютный фонд обновил меморандум с Украиной, от выполнения условий которого будет зависеть дальнейшая финансовая поддержка Украины. Заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк раскрыл подробности обновленного меморандума.

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Отсроченные маяки

В документе есть два отсроченных маяка:

аудит НАБУ (перенесен с конца сентября на конец января 2025 года);

изменения в УПК по истечении сроков досудебного расследования (переносят с конца октября 2024 года на конец декабря 2024 года).

Новые маяки

В меморандуме есть новые маяки. Часть из них имеет дедлайн до конца декабря 2024:

реформа Счетной палаты;

завершение формирования наблюдательного совета Укрэнерго с большинством независимых членов;

изменения в закон о правотворческой деятельности для усиления независимости НКРЭКУ и отмены государственной регистрации нормативно-правовых актов Комиссии.

Новые маяки на 2025 год

изменения в Бюджетный кодекс, которые дадут Минфину полномочия проверять, что все государственные инвестиционные проекты прошли необходимую оценку и отбор (до конца января);

Кабмин должен утвердить методологию оценки государственных инвестиционных проектов (до конца февраля);

избрание нового Директора БЭБ (до конца февраля);

регистрация в Верховной Раде закона о налоговой отчетности для операторов цифровых платформ (до конца апреля);

назначение до конца июня председателя Гостаможслужбы и как можно скорее председателей региональных таможен;

представить бюджетную декларацию в соответствии с договоренными с МВФ параметрами (до конца июня).

Напомним

Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил пятый пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (EFF). В ближайшее время Украина получит около $1,1 млрд от МВФ.

Украина выполнила все структурные маяки, предусмотренные до пятого пересмотра, и еще два досрочно. Всего выполнено пять обязательств, а именно:

Разработка методологии оценки эффективности налоговых льгот, включая их стоимость для бюджета.

Принят новый закон о Бюро экономической безопасности.

Определены основные публичные компании, серьезно пострадавшие от войны, и подготовлен анализ потенциальных фискальных и квазифискальных расходов.

Приняты изменения в Таможенный кодекс в соответствии с лучшими международными практиками (досрочно).

На основе результатов дорожной карты по разработке процедур управления публичными инвестициями принято правительственное постановление с планом действий и графиком выполнения, которое обеспечит четкую связь между среднесрочным бюджетным планированием и капитальными расходами (досрочно).

В целом, Украина уже выполнила 28 структурных маяков в рамках программы EFF, из которых 19 в фискальном направлении.