Четверть беженцев из Украины хотят остаться за границей навсегда

Около 25% украинских беженцев в Европе планируют поселиться за пределами Украины в долгосрочной перспективе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июне 2024 года Центром международных институциональных сравнений и миграционных студий при Институте Ifo в Мюнхене, сообщает Deutsche Welle.

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«Около 35% украинских беженцев хотят вернуться в Украину, как только там снова станет безопасно. Только 4% планируют вернуться в ближайшее время вне зависимости от ситуации с безопасностью», — заявил Пану Поутваара, директор Центра миграционных исследований Ifo.

Отмечается, что около 11% беженцев уже вернулись в Украину, еще 25% не определились.

«Наши результаты показывают, что хотя многие украинские беженцы до сих пор хотят вернуться в свою страну, ход войны является решающим фактором для подавляющего большинства. Чем дольше продолжается конфликт, тем больше людей могут представить себе будущее за пределами Украины», — говорит исследователь миграции Ifo Ивонн Гиссинг.

В немецком институте Ifo отмечают, что вскоре после начала полномасштабного вторжения лишь 10% украинцев заявляли, что в долгосрочной перспективе поселятся за пределами Украины. До конца 2023 года эта доля росла в среднем на 1,6 процентного пункта за 100 дней.

В противоположность этому почти 60% беженцев стремились вернуться в Украину, как только они снова ощутят себя в безопасности. С течением времени эта доля резко снизилась в среднем на 4,7 процентного пункта за 100 дней.

Обнародованные в марте результаты опроса украинских беженцев в Германии свидетельствовали, что только каждый пятый гражданин Украины в этой стране (21%) планировал вернуться домой, в то же время абсолютное большинство беженцев — 77% — планировали остаться в Германии, по крайней мере, еще на следующие два года, а еще два процента предпочли бы переехать в другую страну.