Около 25% украинских беженцев в Европе планируют поселиться за пределами Украины в долгосрочной перспективе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июне 2024 года Центром международных институциональных сравнений и миграционных студий при Институте Ifo в Мюнхене, сообщает Deutsche Welle.
Четверть беженцев из Украины хотят остаться за границей навсегда
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«Около 35% украинских беженцев хотят вернуться в Украину, как только там снова станет безопасно. Только 4% планируют вернуться в ближайшее время вне зависимости от ситуации с безопасностью», — заявил Пану Поутваара, директор Центра миграционных исследований Ifo.
Отмечается, что около 11% беженцев уже вернулись в Украину, еще 25% не определились.
«Наши результаты показывают, что хотя многие украинские беженцы до сих пор хотят вернуться в свою страну, ход войны является решающим фактором для подавляющего большинства. Чем дольше продолжается конфликт, тем больше людей могут представить себе будущее за пределами Украины», — говорит исследователь миграции Ifo Ивонн Гиссинг.
В немецком институте Ifo отмечают, что вскоре после начала полномасштабного вторжения лишь 10% украинцев заявляли, что в долгосрочной перспективе поселятся за пределами Украины. До конца 2023 года эта доля росла в среднем на 1,6 процентного пункта за 100 дней.
В противоположность этому почти 60% беженцев стремились вернуться в Украину, как только они снова ощутят себя в безопасности. С течением времени эта доля резко снизилась в среднем на 4,7 процентного пункта за 100 дней.
Обнародованные в марте результаты опроса украинских беженцев в Германии свидетельствовали, что только каждый пятый гражданин Украины в этой стране (21%) планировал вернуться домой, в то же время абсолютное большинство беженцев — 77% — планировали остаться в Германии, по крайней мере, еще на следующие два года, а еще два процента предпочли бы переехать в другую страну.
Комментарии - 9
А чи захочуть коли доведеться підлоги мити за 1600 ойро і 900 віддавати за житло?
А те, кто у нас полы мыли, те да, остануться, но жизнь их будет далека от сытости и благополучия, без перспектив когда-либо заработать на свое жилье и оторваться от станка-швабры. Разве что их детям уже что-то светит.
А что касается вторых, то у нас их жизнь ещё дальше от благополучия и на жилье они с ещё большей гарантией не заработают.
Какая-то Оксанка, которая у нас швеей работала за 300€ с удовольствием там будет работать той же швеей за 2к€.
Вот и получается то что я написал сразу — там не найдет себе места только офисный планктон и мелкий бизнес.