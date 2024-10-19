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19 октября 2024, 14:09 Читати українською

Четверть беженцев из Украины хотят остаться за границей навсегда

Около 25% украинских беженцев в Европе планируют поселиться за пределами Украины в долгосрочной перспективе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июне 2024 года Центром международных институциональных сравнений и миграционных студий при Институте Ifo в Мюнхене, сообщает Deutsche Welle.

Около 25% украинских беженцев в Европе планируют поселиться за пределами Украины в долгосрочной перспективе.
Фото: freepik.com

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«Около 35% украинских беженцев хотят вернуться в Украину, как только там снова станет безопасно. Только 4% планируют вернуться в ближайшее время вне зависимости от ситуации с безопасностью», — заявил Пану Поутваара, директор Центра миграционных исследований Ifo.

Отмечается, что около 11% беженцев уже вернулись в Украину, еще 25% не определились.

«Наши результаты показывают, что хотя многие украинские беженцы до сих пор хотят вернуться в свою страну, ход войны является решающим фактором для подавляющего большинства. Чем дольше продолжается конфликт, тем больше людей могут представить себе будущее за пределами Украины», — говорит исследователь миграции Ifo Ивонн Гиссинг.

В немецком институте Ifo отмечают, что вскоре после начала полномасштабного вторжения лишь 10% украинцев заявляли, что в долгосрочной перспективе поселятся за пределами Украины. До конца 2023 года эта доля росла в среднем на 1,6 процентного пункта за 100 дней.

В противоположность этому почти 60% беженцев стремились вернуться в Украину, как только они снова ощутят себя в безопасности. С течением времени эта доля резко снизилась в среднем на 4,7 процентного пункта за 100 дней.

Обнародованные в марте результаты опроса украинских беженцев в Германии свидетельствовали, что только каждый пятый гражданин Украины в этой стране (21%) планировал вернуться домой, в то же время абсолютное большинство беженцев — 77% — планировали остаться в Германии, по крайней мере, еще на следующие два года, а еще два процента предпочли бы переехать в другую страну.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+45
Игорь УА
Игорь УА
19 октября 2024, 14:16
#
Хотіть то вони хочуть, поки безкоштовне житло та пособія:)
А чи захочуть коли доведеться підлоги мити за 1600 ойро і 900 віддавати за житло?
+
+70
Mini Mi
Mini Mi
19 октября 2024, 16:22
#
Видите ли, планируют возвращаться в основном бесполезные офисники — всякие консультанты, менеджеры, юристы и т. д. Те которые как вы выразились полы за 1600 евро мыть не хотят, а на нормальную работу их никто не возьмёт. Ценные специалисты, которые могут работать в любой стране (айти, энергетики, врачи и т. д.) возвращаться не горят желанием. Как и те люди, которые и у нас полы мыли или на заводах пахали. Потому что для них не проблема там мыть полы и на конвеере стоять.
+
0
Игорь УА
Игорь УА
19 октября 2024, 17:02
#
Врачи и энергетики, которых вы упомянули, по специальности работать не будут, пока не получат немецкие дипломы.
А те, кто у нас полы мыли, те да, остануться, но жизнь их будет далека от сытости и благополучия, без перспектив когда-либо заработать на свое жилье и оторваться от станка-швабры. Разве что их детям уже что-то светит.
+
+21
Mini Mi
Mini Mi
19 октября 2024, 17:49
#
Ой-вей, аж 3−6 месяцев посидят на пособии пока не подтвердят диплом. И это в Германии где все прям строго. В той же Польше все это будет гораздо быстрее.
А что касается вторых, то у нас их жизнь ещё дальше от благополучия и на жилье они с ещё большей гарантией не заработают.
Какая-то Оксанка, которая у нас швеей работала за 300€ с удовольствием там будет работать той же швеей за 2к€.
Вот и получается то что я написал сразу — там не найдет себе места только офисный планктон и мелкий бизнес.
+
+30
efess
efess
19 октября 2024, 14:20
#
Не стоит верить данным таких опросов))))
+
+21
sasok33
sasok33
19 октября 2024, 14:54
#
Згоден, міркую реальна цифра кратно вища
+
+85
RobinG
RobinG
19 октября 2024, 15:30
#
Правильно хотят. раньше Северной Кореей и Афганом пугали, скоро будут Украиной.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
19 октября 2024, 16:03
#
Лаптів лякати?
+
0
mantis05
mantis05
19 октября 2024, 17:03
#
А что, есть какая-то причина там оставаться?)
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