Акции TSMC достигли нового максимума после скачка квартальной прибыли

Акции крупнейшего в мире контрактного производителя чипов TSMC, котирующихся на бирже в Тайбэе, достигли рекордного уровня в пятницу после того, как компания обнародовала свои доходы в третьем квартале 2024 года и дала «радужные» прогнозы относительно высокого спроса на искусственный интеллект (ИИ) на последующие годы. Об этом сообщает Reuters.

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Рост акций

Цена акций TSMC выросла на 4,8% до 1085 тайваньских долларов ($33,77), превысив предыдущий рекорд в 1080 тайваньских долларов ($33,67) 11 июля.

Рыночная капитализация компании выросла до около $874 млрд, что является самым высоким показателем среди всех компаний, зарегистрированных в Азии.

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Однако компания, кажется, столкнулась с определенной политической неопределенностью после того, как американское СМИ The Information сообщило, что Министерство торговли США расследует, производила ли она чипы для ИИ или смартфонов для китайской компании Huawei, чей доступ к некитайским чипам был ограничен экспортным контролем США.

В июле 2020 года TSMC заявила, что перестала принимать новые заказы от Huawei.

Рост прибыли

TSMC, среди клиентов которой Apple и Nvidia, получила большую выгоду от всплеска развития искусственного интеллекта в различных отраслях.

В четверг TSMC сообщила о скачке квартальной прибыли на 54%, что превысило прогнозы. Кроме того, компания улучшила свой годовой прогноз доходов и заявила, что следующие пять лет тоже будут прибыльными.