В Украине спрос на подержанные американские авто за год вырос на 79%. Самые популярные модели

За январь-сентябрь 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 33,5 тыс. легковых автомобилей из США. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, спрос на «американцев» с пробегом увеличился на 79%. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

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Отмечается, что 19% подержанных легковушек, перешедших в этом году на украинские номера, были из США.

Наибольшая доля из этого количества (45%) — машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 35%. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Дизельным — 6%.

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Самые популярные модели

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:

Tesla Model 3 — 3613 машин;

Tesla Model Y — 3035;

Ford Escape — 2236;

Jeep Cherokee — 2014;

Volkswagen Passat — 1921.

Средний возраст «американцев» с пробегом составил 5,9 лет.