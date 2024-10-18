За январь-сентябрь 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 33,5 тыс. легковых автомобилей из США. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, спрос на «американцев» с пробегом увеличился на 79%. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
В Украине спрос на подержанные американские авто за год вырос на 79%. Самые популярные модели
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Отмечается, что 19% подержанных легковушек, перешедших в этом году на украинские номера, были из США.
Наибольшая доля из этого количества (45%) — машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 35%. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Дизельным — 6%.
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Самые популярные модели
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:
- Tesla Model 3 — 3613 машин;
- Tesla Model Y — 3035;
- Ford Escape — 2236;
- Jeep Cherokee — 2014;
- Volkswagen Passat — 1921.
Средний возраст «американцев» с пробегом составил 5,9 лет.
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Источник: Минфин
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