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17 октября 2024, 13:55 Читати українською

Зеленский подписал закон о перезагрузке таможни

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 6490-д «О внесении изменений в Таможенный кодекс о введении аттестации должностных лиц таможенных органов». Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 6490-д «О внесении изменений в Таможенный кодекс о введении аттестации должностных лиц таможенных органов».
Фото: facebook.com/UkraineCustoms

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Соответствующие нормы закона вступают в силу с 1 ноября 2024 года.

Закон регулирует условия контракта о прохождении службы в таможенных органах, определяет требования к профессиональной компетентности должностных лиц таможенных органов, вводит процедуры ротаций должностных лиц таможенных органов, проверок на добродетель и мониторинг образа жизни.

Кроме того, документом предусматривается проведение прозрачного конкурса на должность главы Государственной таможенной службы с участием международных организаций и увольнение его по заключению внешней независимой оценки (аудита).

Также осуществляется процедура переаттестации всех работников таможенных органов в течение 18 месяцев с назначения нового главы ведомства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+68
Turbo Apricot
Turbo Apricot
17 октября 2024, 14:03
#
Заздалегідь відомий результат перезавантаження п'ять-шість менеджерів залишаться на своїх посадах, бо їх не можна звільняти оскільки вони вбивали чєчєнців в Києві
+
+40
RobinG
RobinG
17 октября 2024, 14:07
#
Перезавантажують із однієї кишені в іншу.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
17 октября 2024, 14:12
#
Щас пацаны пойдут на перезагрузку :D баксов в евро
+
+40
SamBB
SamBB
17 октября 2024, 14:32
#
Це як перезавантажувати старий, дряхлий комп на лівій вінді))
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
17 октября 2024, 14:33
#
Реалізують тільки останній пункт!
+
0
Riojas
Riojas
17 октября 2024, 14:54
#
Какая по счету перезагрузка?
+
0
Karin77
Karin77
17 октября 2024, 15:15
#
Перестановка мест слагаемых))) 😜
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