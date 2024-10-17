Зеленский подписал закон о перезагрузке таможни

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 6490-д «О внесении изменений в Таможенный кодекс о введении аттестации должностных лиц таможенных органов». Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

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Соответствующие нормы закона вступают в силу с 1 ноября 2024 года.

Закон регулирует условия контракта о прохождении службы в таможенных органах, определяет требования к профессиональной компетентности должностных лиц таможенных органов, вводит процедуры ротаций должностных лиц таможенных органов, проверок на добродетель и мониторинг образа жизни.

Кроме того, документом предусматривается проведение прозрачного конкурса на должность главы Государственной таможенной службы с участием международных организаций и увольнение его по заключению внешней независимой оценки (аудита).

Также осуществляется процедура переаттестации всех работников таможенных органов в течение 18 месяцев с назначения нового главы ведомства.