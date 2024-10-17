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17 октября 2024, 15:17 Читати українською

Швейцария не будет применять санкции ЕС против россии в отношении дочерних компаний

Швейцария решила не принимать в полном объеме последний, 14-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против россии, потому что швейцарское законодательство уже позволяет преследовать базирующиеся в стране дочерние компании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальное заявление правительства Швейцарии.

Швейцария решила не принимать в полном объеме последний, 14-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против россии, потому что швейцарское законодательство уже позволяет преследовать базирующиеся в стране дочерние компании.
Фото: pixabay.com

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«Согласно действующему закону о санкциях, Швейцария уже располагает средствами для судебного преследования компаний за обход санкций путем использования своих дочерних компаний, и активно это делает», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ряд таких дел сейчас расследуется, а одно уже передано генеральному прокурору Швейцарии.

«На этом фоне Федеральный совет решил не принимать это ЕС в его нынешнем виде», — говорится в сообщении, добавляя, что министерство экономики будет следить за ситуацией.

В заявлении также отмечается, что, приняв 14 пакет санкций, Евросоюз ввел совместное обязательство для предприятий гарантировать, что их дочерние компании в третьих странах не подрывают санкции ЕС. Правительство Швейцарии добавило, что на этом фоне Федеральный совет решил не принимать такое мероприятие ЕС в ее нынешнем виде.

С момента полномасштабного вторжения россии в Украину в начале 2022 года Швейцария выполнила большинство санкционных пакетов, принятых ЕС.

Социал-демократы против

Однако не все удовлетворены решением правительства. Социал-демократы Швейцарии назвали этот шаг «скандальным».

«Сегодняшний поворот Федерального совета — огромный шаг назад. Правительство открыто ставит интересы сырьевых компаний выше солидарности с Украиной и международного мира», — сказал президент партии Седрик Вермут.

Будучи второй по численности партией в стране, социал-демократы входят в состав правительства. Решения в исполнительном органе, состоящее из семи членов, обычно принимаются консенсусом, часто вне партийных линий.

Напомним

«Минфин» писал, что Федеральный совет Швейцарии принял решение присоединиться к большинству мер, вошедших в 14-й пакет санкций ЕС против России.

Новые мероприятия, которые вступят в силу 17 октября 2024 года, коснутся энергетического, торгового и финансового секторов, а также коснутся правовых вопросов, связанных с защитой прав швейцарских частных лиц и компаний.

В частности, среди принятых мер есть запрет использования банками некоторых специальных систем обмена сообщениями для платежных трансакций, являющихся альтернативой SWIFT.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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