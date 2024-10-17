monobank представил новую услугу — «Групповые расходы». Она позволяет разделить чек между несколькими людьми. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.
«Групповые расходы»: monobank запустил новую услугу
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Теперь в приложении можно создать группу с контактами, затем добавить туда расходы по вашей выписке или ввести их вручную и выбрать — кто из контактов сколько должен.
Чтобы воспользоваться услугой, в приложении нажмите «Перевести на карту».
Благодаря запуску «Групповых расходов» пользователям больше не нужно будет копировать карту и сбрасывать ее по чатам вместе с фото чека.
«Вишня на торте: можете раз в сутки отправить напоминание от монобанка всем, кто еще не вернул деньги», — отметил Гороховский.
Напомним
«Минфин» писал, что monobank упростил переводы на IBAN.
Источник: Минфин
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