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17 октября 2024, 12:17 Читати українською

ЭКА за девять месяцев поддержало украинский экспорт на 5,7 миллиарда гривен

Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) в январе-сентябре 2024 года поддержало экспорт на сумму 5,7 млрд грн, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) в январе-сентябре 2024 года поддержало экспорт на сумму 5,7 млрд грн, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фото:depositphotos

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Поддержка экспортеров

«За девять месяцев 2024 года экспортно-кредитное агентство поддержало наш экспорт на 5,7 млрд грн. И это почти на 2,6 млрд грн или в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, инструментами страхования от ЭКА активно пользуются производители разных отраслей — от пищевой промышленности и машиностроения до деревообработки и легкой промышленности.

Читайте: За 8 месяцев Украина увеличила экспорт товаров на 12% — Госстат

ЭКА поддержала бизнес из 12 регионов Украины. Активнее всего услугами ЭКА пользовался бизнес Киева, Львовской и Винницкой областей.

Основные направления экспорта

Основными направлениями экспорта стали Польша (1,5 млрд грн), Азербайджан (831,7 млн грн) и ОАЭ (822 млн грн).

Среди наиболее популярных групп экспорта — молоко и молочные продукты, древесина и изделия из нее, продукция агропереработки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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