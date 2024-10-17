В сентябре в общий фонд госбюджета поступило более 13 миллиардов акцизного налога

В сентябре 2024 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило акцизный налог с произведенных в Украину и ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) в сумме 13,4 млрд грн. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

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Это составляет 101,7% показателя доходов, доведенного Министерством финансов Украины (дополнительно поступило 0,2 млрд грн), и на 0,36 млрд грн, или на 2,7% превышает поступления сентября прошлого года.

Выполнение показателей доходов достигнуто за счет дополнительных поступлений акцизного налога с производимых и ввезенных в Украину товаров (продукции):

табачных изделий — на 1,1 млрд грн, или 111,8% от доказанной задачи (9,37 млрд грн);

электрической энергии — на 0,14 млрд грн, или 125% от доказанной задачи (0,57 млрд грн).

Напомним

«Минфин» писал, что в июне Верховная Рада приняла за основу законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия».

Законопроект предлагает до 2028 года повысить ставки акцизного налога на табачные изделия до минимального уровня, определенного Директивой 2011/64/ЕС.

Для этого в 2025 году акцизы повысят сразу на 23%, а в 2016—2028 — еще на 5% ежегодно. Кроме того, ставки акциза на табачные изделия привяжут к евро вместо гривны. Следовательно, акцизы могут дополнительно возрасти в результате девальвации гривны.

Ожидается, что благодаря повышению акцизов в госбюджет в 2025 году дополнительно поступит 612 млн грн, в 2026 году — 5 млрд грн, в 2027 году — 9,3 млрд грн, в 2028 году — 13,8 млрд грн.