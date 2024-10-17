92% жителей Сальвадора не используют биткоин для транзакций: что нового на крипторынке

Доля хешрейта публичных майнеров обновила исторический максимум

Совокупный хешрейт 14 биткоин-майнеров, акции которых торгуются на американском фондовом рынке, достиг нового исторического максимума на уровне 28,9% от общего показателя. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на отчет экспертов JPMorgan Chase.

По данным банка, этот показатель вырос примерно на 70% с начала 2024 года — с 80 EH/s до 194 EH/s. Это противопоставляется темпам роста общего хешрейта сети, значение которого увеличилось на 33% за тот же период.

С конца сентября 2024 года показатель вырос на 4%, а цена за хеш — на менее 1%, отмечено в отчете. Напомним, ранее в JPMorgan Chase заявили, что доходность майнинга падает третий месяц подряд.

Общая рыночная капитализация этих майнеров выросла на 7%. В совокупности с другими факторами это может послужить привлекательной точкой входа.

Рост акций этих компаний в течение первых двух недель октября в банке объяснили положительной динамикой на биткоин-рынке.

SEC обвинила промоутера Saitama Inu и Robo Inu в мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула против проживающей в США гражданки Вьетнама Вай Фам обвинения в мошенничестве за участие в схемах манипулирования рынками мем-токенов Saitama Inu и Robo Inu.

Ведомство также считает, что активы предлагались и продавались как незарегистрированные ценные бумаги.

Согласно SEC, Фам (известная под псевдонимом msvy_crypto) лично участвовала в рыночных манипуляциях из Saitama с помощью скоординированных с другими промоутерами покупок токена. Таким образом, они создавали иллюзию растущего рынка, привлекая инвесторов.

При этом регулятор признал, что участие обвиняемой в проекте было кратковременным.

Позже msvy_crypto запустила мемкоин Robo Inu, для продвижения которого использовала необоснованные утверждения. К примеру, она заявляла, что монета «вдохновлена амбициозным планом НАСА по запуску робопсов на Марс».

Фам также обещала инвесторам строительство «финтех-экосистемы», которая «максимизирует ценность» Robo Inu.

Для создания искусственного объема торгов и манипулирования ценой токена промоутер пригласила маркетмейкера Gotbit.

Фам согласилась на урегулирование претензий. Мировое соглашение предусматривает запрет на занятие руководящих должностей, возврат незаконно полученной прибыли и гражданский штраф. Соглашение подлежит утверждению судом, который и определит размеры финансовых санкций.

В SEC отметили помощь в расследовании правонарушений msvy_crypto со стороны ФБР и прокуратуры Массачусетса, параллельно возбудившей уголовное дело.

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92% сальвадорцев не используют биткоин для транзакций — опрос

7,5% сальвадорцев применяют биткоин для транзакций. 92% признались, что не делают этого. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Исследование провел Университет Франсиско Гавидия среди 1224 граждан старше 18 лет.

Напомним, в 2021 году Сальвадор признал биткоин законным платежным средством наравне с долларом США. Предприятия обязаны принимать криптовалюту к оплате, если у них есть технические возможности.

В августе 2024 года президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что легализация биткоина дала неоднозначные результаты. Монета не получила широкого принятия.

1,3% опрошенных считают, что первая криптовалюта должна стать главной ставкой на будущее страны.

Лендинговый протокол Radiant Capital сломали более чем на $50 млн

Лендинговый протокол Radiant Capital был сломлен с помощью компрометации закрытого ключа. Вероятный ущерб составляет более $50 млн. Об этом заявили эксперты Cyvers.

Согласно их данным, злоумышленники получили доступ к адресам по меньшей мере трех из 11 владельцев ключей к кошельку с мультиподписью. Они использовали его для смены владельца смартконтракта LendingPoolAddressesProvider.

Затем хакеры изменили логику кредитных пулов на контракт с так называемым бэкдором, что позволило им получить доступ к средствам пользователей с помощью функции transferFrom.

В команде Radiant Capital подтвердили факт подозрительной активности. Здесь заявили, что уже работают с ончейн-аналитиками и пообещали предоставить все подробности.

Ориентировочно, инцидент затронул пулы протокола в сетях Binance Chain и Arbitrum. Команда проекта заявила, что также приостановила работу в Ethereum и Base.

Точный объем ущерба неизвестен. Эксперты Cyvers назвали сумму примерно в $50 млн, De.Fi — $58 млн.

Как эксперты, так и разработчики протокола порекомендовали пользователям в кратчайшие сроки отозвать разрешения ряда контрактов.