Названы самые популярные бензиновые авто на украинском рынке

В сентябре автопарк страны пополнили 2,1 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 20% меньше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.

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Рынок бензиновых автомобилей

В то же время уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковых автомобилей. Если в сентябре 2023 г. они охватывали 46% рынка новых автомобилей, то сейчас — 37%.

Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер Mazda CX5.

Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС

Mazda CX5 — 161 ед.;

Skoda Karoq — 135 ед.;

Skoda Octavia — 122 ед.;

Hyundai Tucson — 109 ед.;

KIA Sportage — 108 ед.

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Сентябрьский спрос на импортируемые подержанные автомобили с бензиновыми ДВС уменьшился на 16%, до 7,8 тыс. ед. Впрочем, они охватили 46% первоначальных продаж подержанных легковушек, против 44% в прошлом. Их средний возраст составил 10,6 лет.

Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто