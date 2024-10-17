В сентябре автопарк страны пополнили 2,1 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 20% меньше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.
Названы самые популярные бензиновые авто на украинском рынке
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Рынок бензиновых автомобилей
В то же время уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковых автомобилей. Если в сентябре 2023 г. они охватывали 46% рынка новых автомобилей, то сейчас — 37%.
Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер Mazda CX5.
Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС
- Mazda CX5 — 161 ед.;
- Skoda Karoq — 135 ед.;
- Skoda Octavia — 122 ед.;
- Hyundai Tucson — 109 ед.;
- KIA Sportage — 108 ед.
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Сентябрьский спрос на импортируемые подержанные автомобили с бензиновыми ДВС уменьшился на 16%, до 7,8 тыс. ед. Впрочем, они охватили 46% первоначальных продаж подержанных легковушек, против 44% в прошлом. Их средний возраст составил 10,6 лет.
Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто
- VW Golf — 616 ед.;
- Audi Q5 — 373 ед.;
- VW Tiguan — 349 ед.;
- Renault Megane — 326 ед.;
- Skoda Octavia — 312 ед.
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Источник: Минфин
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