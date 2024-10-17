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17 октября 2024, 10:15 Читати українською

Названы самые популярные бензиновые авто на украинском рынке

В сентябре автопарк страны пополнили 2,1 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 20% меньше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.

В сентябре автопарк страны пополнили 2,1 тыс.
Фото: depositphotos

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Рынок бензиновых автомобилей

В то же время уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковых автомобилей. Если в сентябре 2023 г. они охватывали 46% рынка новых автомобилей, то сейчас — 37%.

Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер Mazda CX5.

Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС

  • Mazda CX5 — 161 ед.;
  • Skoda Karoq — 135 ед.;
  • Skoda Octavia — 122 ед.;
  • Hyundai Tucson — 109 ед.;
  • KIA Sportage — 108 ед.

Читайте: Авто из Китая: что выбирали украинцы в сентябре

Сентябрьский спрос на импортируемые подержанные автомобили с бензиновыми ДВС уменьшился на 16%, до 7,8 тыс. ед. Впрочем, они охватили 46% первоначальных продаж подержанных легковушек, против 44% в прошлом. Их средний возраст составил 10,6 лет.

Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто

  • VW Golf — 616 ед.;
  • Audi Q5 — 373 ед.;
  • VW Tiguan — 349 ед.;
  • Renault Megane — 326 ед.;
  • Skoda Octavia — 312 ед.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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