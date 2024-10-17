В Италии повысят налог на криптовалюты до 42%

В Италии повысят налог на прирост капитала с криптовалют с 26% до 42%. Об этом пишет «Incrypted».

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Что известно

Участники крипторинка выразили свое возмущение по такому решению. Пользователь X (ранее Twitter) заявил, что правительство всегда пытается «получить кусок от вашего тяжелого труда».

JUST IN: 🇮🇹 Italy to raise capital gain tax on #Bitcoin от 26% to 42%. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) Октябрь 16, 2024

Другой участник обсуждения назвал такой метод налогообложения «мафиозным». По его мнению, правительство ждет, пока бизнес начнет приносить прибыль.

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Напомним

Как писал ранее «Минфин», парламент Италии утвердил поправки в бюджет на 2023 год, предусматривающие введение 26% налога на прирост капитала, полученного в результате торговли цифровыми активами.

Ранее сформированный Джорджией Мелони кабинет министров призвал граждан страны раскрыть стоимость цифровых активов по состоянию на 1 января 2023 г. и уплатить налог в размере 14%.

Напомним, в октябре 2023 года в парламент Португалии внесли проект бюджета на 2023 год, предусматривающий введение 28% подоходного налога на криптовалюты, которые удерживаются менее года.