США предоставили Украине пакет военной помощи на $425 млн

16 октября Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на $425 млн, который, в частности, предусматривает усиление противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома .

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Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $425 млн.

Что вошло в пакет

По данным Минобороны США, речь идет о дополнительных боеприпасах для комплексов NASAMS и HIMARS, ракетах RIM-7 и поддержке противовоздушной обороны, зенитных ракетах Stinger и боеприпасах класса «воздух-земля».

Также в перечне Пентагона упоминаются 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, ракеты для комплекса TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, транспортные средства HMMWV, стрелковое оружие и боеприпасы, гранаты, тепловизоры, тренировочное оборудование, а также запчасти.

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