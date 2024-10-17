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17 октября 2024, 8:10 Читати українською

США предоставили Украине пакет военной помощи на $425 млн

16 октября Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на $425 млн, который, в частности, предусматривает усиление противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

16 октября Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на $425 млн, который, в частности, предусматривает усиление противовоздушной обороны.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $425 млн.

Что вошло в пакет

По данным Минобороны США, речь идет о дополнительных боеприпасах для комплексов NASAMS и HIMARS, ракетах RIM-7 и поддержке противовоздушной обороны, зенитных ракетах Stinger и боеприпасах класса «воздух-земля».

Также в перечне Пентагона упоминаются 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, ракеты для комплекса TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, транспортные средства HMMWV, стрелковое оружие и боеприпасы, гранаты, тепловизоры, тренировочное оборудование, а также запчасти.

Читайте: США объявили новую военную помощь Украине на $250 миллионов: что в нее входит

Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Украина получит от США дополнительное вооружение, в том числе сотни ракет к системам ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи бронированных машин, поможет укомплектовать ВСУ.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что 6 сентября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет $250 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
17 октября 2024, 8:45
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Новина добра, головне, щоб наші *** не перепродавали це все кудись, а щоб це доходило до хлопців та дівчат на фронті і дійсно допомагало Україні у цій війні.
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