НБУ не рассматривает криптовалюту как законное средство платежа — Пышный

Гривна является единственным законным средством платежа в Украине, и это остается принципиальной позицией Национального банка, в то время как криптовалюта таким средством не является, и необходимо законодательное урегулирование рынка виртуальных активов. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью Интерфакс-Украина.

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«Криптовалюту мы не рассматриваем как законное средство платежа. Работаем ли мы над этим вызовом? Да, работаем», — сказал он.

По его словам, состоялось несколько технических миссий Международного валютного фонда (МВФ), целью которых было глубокое изучение разного опыта и наработка комплексных предложений по законодательному урегулированию рынка виртуальных активов, которые учли бы европейский опыт и требования по финансовому мониторингу.

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Пышный считает, что с введением лимита на P2P-переводы в 150 тыс. грн в месяц с 1 октября 2024 года недобросовестные лица будут активнее использовать криптоактивы в своей деятельности, и объем операций с криптоактивами возрастет.

«Поэтому понимаем, что шаг за шагом, по крайней мере, в части мандата Национального банка, мы должны создать максимально прозрачные и понятные правила игры на этом рынке», — отметил он.

По его мнению, сегодня рынок виртуальных активов — это то, что «впади» и в основном обслуживает теневой оборот и схемы оптимизации.

«Я понимаю, что это требует от нас и от других стейкхолдеров ответной реакции. В частности, с нашей стороны мы усилили регуляции относительно фактов безлицензионной деятельности, которая часто связана с функционированием именно рынка виртуальных активов», — отметил глава Нацбанка.

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Он добавил, что принятие в целом 8 октября закона № 11043 об усовершенствовании функций НБУ по государственному регулированию рынков финансовых услуг позволит Нацбанку еще лучше настроить его механизмы регулирования для предупреждения злоупотреблений в платежных операциях. Помимо этого центробанк намерен улучшить взаимодействие с другими стейкхолдерами, такими как Министерство внутренних дел, Государственная налоговая служба.

Пышный также констатировал, что сейчас нет готового решения о законодательном урегулировании рынка виртуальных активов, под которым мог бы подписаться Национальный банк.

«Поэтому должны вместе с коллегами из других институтов критически переосмыслить эту ситуацию и, проанализировав уже наработанное, сфокусироваться над поиском оптимальных решений для обновления законодательства. Работа над этим также продолжается», — подчеркнул глава НБУ.