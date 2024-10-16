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16 октября 2024, 16:35 Читати українською

Рост пенсии в Украине «съела» инфляция — Гетманцев

По состоянию на 1 октября 2024 года по сравнению с прошлым годом средняя пенсионная выплата номинально выросла на 9,4%, но реальная с учетом инфляции — на 0,7%. Об этом сообщил глава налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

По состоянию на 1 октября 2024 года по сравнению с прошлым годом средняя пенсионная выплата номинально выросла на 9,4%, но реальная с учетом инфляции — на 0,7%.

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Средняя пенсия на 1 октября 2024 составила 5 851,9 грн.

Распределение пенсионеров по уровню выплат:

  • 25,8% пенсионеров получали среднюю пенсию до 3 тысяч гривен.
  • 35,9% — от 3001 до 5000 грн.
  • 25,6% — от 5001 до 10 000 грн.
  • 12,7% — более 10 000 грн.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kikudzuki
Kikudzuki
16 октября 2024, 17:00
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Почему тогда рост зарплат депутатов инфляция НЕ съела… 😊 Гетманцев, инфляция — это как бы не моль, чтоб выборочно есть… Пенсионеры требуют более честного, прозрачного и справедливого объяснения…
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