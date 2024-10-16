По состоянию на 1 октября 2024 года по сравнению с прошлым годом средняя пенсионная выплата номинально выросла на 9,4%, но реальная с учетом инфляции — на 0,7%. Об этом сообщил глава налогового комитета
Рост пенсии в Украине «съела» инфляция — Гетманцев
По состоянию на 1 октября 2024 года по сравнению с прошлым годом средняя пенсионная выплата номинально выросла на 9,4%, но реальная с учетом инфляции — на 0,7%. Об этом сообщил глава налогового комитета
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Средняя пенсия на 1 октября 2024 составила 5 851,9 грн.
Распределение пенсионеров по уровню выплат:
- 25,8% пенсионеров получали среднюю пенсию до 3 тысяч гривен.
- 35,9% — от 3001 до 5000 грн.
- 25,6% — от 5001 до 10 000 грн.
- 12,7% — более 10 000 грн.
Источник: Минфин
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