Запасы газа в украинских хранилищах достигли 12,8 миллиарда кубометров — ExPro

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Какие запасы газа

«Запасы природного газа в украинских ПХГ превысили 12,8 млрд куб. м по состоянию на 15 октября, как свидетельствуют данные ExPro. В начале прошлой недели (7 октября) объемы закачки природного газа в украинские хранилища достигли наивысшего значения с начала года — 32,8 млн куб. м», — говорится в сообщении.

В ExPro отметили, что росту объемов закачки способствуют помимо высокой добычи относительно высокие показатели поставки газа в Украину — 11 млн кубометров в сутки. Весь природный газ, закупаемый НАК «Нафтогаз Украины» из Европы, закачивается в «таможенный состав».

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Кроме того, реэкспорт газа из украинских хранилищ стабилизировался на уровне 1,1 млн кубометров в сутки, что существенно ниже объемов импорта.

«Учитывая продление сезона закачки и стабильных закупок Нафтогаза, правительственный план в 13,2 млрд куб. м газа в хранилищах до 1 ноября реальный, накопление ресурса к зиме идет по плану», — отметили в ExPro.