Группа «Нафтогаз» в январе-сентябре 2024 года уплатила в государственный и местные бюджеты почти 67 млрд грн налогов. Об этом сообщает пресс-служба Группы.
Группа «Нафтогаз» за девять месяцев уплатила почти 67 миллиардов гривен налогов
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Пополнение бюджета
«В частности, предприятия Группы направили более 61 млрд грн в государственный бюджет и 5 млрд грн — в местные бюджеты», — говорится в сообщении.
Глава правления Нафтогаза Алексей Чернышев отметил, что Группа остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.
«Только в сентябре нашими предприятиями было внесено в казну 5,8 млрд грн, из которых 600 млн грн — в местные бюджеты», — прокомментировал он.
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Напомним
НАК «Нафтогаз Украины» в 2023 году уплатила более 90,2 млрд грн налоговых платежей, в 2022 году — более 90 млрд грн.
Источник: Минфин
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