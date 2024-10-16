Группа «Нафтогаз» за девять месяцев уплатила почти 67 миллиардов гривен налогов

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Пополнение бюджета

«В частности, предприятия Группы направили более 61 млрд грн в государственный бюджет и 5 млрд грн — в местные бюджеты», — говорится в сообщении.

Глава правления Нафтогаза Алексей Чернышев отметил, что Группа остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

«Только в сентябре нашими предприятиями было внесено в казну 5,8 млрд грн, из которых 600 млн грн — в местные бюджеты», — прокомментировал он.

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Напомним

НАК «Нафтогаз Украины» в 2023 году уплатила более 90,2 млрд грн налоговых платежей, в 2022 году — более 90 млрд грн.