Польша продает облигации на 3 миллиарда евро из-за роста потребностей в заимствованиях

Польша вернулась на международный рынок облигаций, продав семилетние и 15-летние облигации на 3 миллиарда евро (3,3 миллиарда долларов), пытаясь обеспечить финансирование на фоне растущих потребностей в заимствованиях. Об этом пишет Bloomberg.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Польша в третий раз вышла на международный рынок, поскольку в следующем году она готовится к увеличению потребностей в заимствованиях, из-за приближения долга страны к лимиту Европейского Союза в 60%.

15 октября государство продало облигации на сумму 1,75 миллиарда евро с погашением в 2031 году на 85 базисных пунктов выше средних свопов и 1,25 миллиарда евро векселей с погашением в 2039 году на 140 базисных пунктов выше средних свопов.

Соглашение организовали Commerzbank AG, ING Groep NV, JPMorgan Chase & Co. и Societe Generale SA.

Читайте: Польская Żabka выходит на биржу: стоит ли покупать ее акции

Бюджет на 2025 год

Правительство премьер-министра Дональда Туска предложило слабый бюджет на 2025 год, поскольку оно планирует значительное увеличение расходов на оборону и стремится сохранить поддержку накануне президентских выборов в следующем году.

Чистые потребности Польши в заимствованиях возрастут примерно до 367 миллиардов злотых ($93 миллиарда) в следующем году из почти 216 миллиардов злотых в 2024 году, поскольку кабинет Туска видит, что фискальный дефицит значительно превышает ограничение ЕС, установленное на уровне 3% экономического производства в ближайшие годы.