Глава НБУ заявил, что за два года роботы на него не оказывали давления

Национальный банк Украины сохраняет независимость и в условиях начавшейся россией полномасштабной войны, что помогает центробанку достигать эффективности в своей работе, заявил глава НБУ Андрей Пышный. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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«Я не чувствовал за эти два года какого-либо давления или необходимости определенным образом напоминать о независимости Национального банка», — сказал он.

По словам Пышного, сегодня все находятся под давлением обстоятельств, формируемых войной, однако команде центробанка удается быть достаточно эффективной в реализации политики взаимодействия, открытого диалога, обоснования своей позиции и донесения до всех стейкхолдеров важности сохранения институционной независимости НБУ как общего ресурса.

Пышный отметил, что очень много времени уходит на коммуникации, горизонтальную дипломатию и объяснение позиции Нацбанка.

«Возможно, в некоторых вещах я даже чувствую, что где-то недостаточно. И тогда я начинаю делать больше, потому что если ты объяснил позицию, если ты ее обосновал, то по крайней мере превентивно отреагировал на возможные риски», — добавил он.

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