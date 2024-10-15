Чехия потратила в пять раз больше на российскую нефть и газ, чем на помощь Украине

Чехия потратила более 7 млрд евро на российскую нефть и газ — это более чем в пять раз больше, чем 1,29 млрд евро, которые она предоставила в помощь Украине. Об этом говорится в отчете Центра по изучению демократии и Центра исследований энергетики и чистого воздуха.

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Импорт нефти в Чехию принес Кремлю более 2,3 млрд. евро налоговых доходов с начала вторжения. В 2023 году зависимость Чехии от российской нефти выросла до 60%, невзирая на намерения правительства постепенно отказаться от нее.

Единственный нефтепереработчик в Чехии, польская компания Orlen Unipetrol, воспользовался исключением из запрета ЕС на импорт российской нефти для закупки больших объемов более дешевого российского сырья, которое в среднем было на 21% дешевле азербайджанской нефти в 2023 году.

Эта стратегия способствовала получению дополнительной прибыли около 1,2 млрд. евро. Однако во время периодов высокой зависимости от российской нефти сбережения от более дешевого сырья не отражались на снижении цен на бензин для потребителей в Чехии.

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Напомним

После полномасштабного вторжения рф в Украину власти ЕС решили отказаться от российской нефти, однако для Венгрии, Словакии и Чехии было сделано временное исключение, поскольку эти страны не имеют выхода к морю.

Ожидалось, что впоследствии они заменят россия на других поставщиков топлива.