Прокуратура Парижа добилась ареста нескольких роскошных вилл и автомобилей на Лазурном берегу более чем на 70 млн евро, принадлежащих двум бизнесменам российского происхождения. Об этом сообщает Le Monde.
Франция конфисковала имущество двух российских бизнесменов на более чем 70 миллионов евро — СМИ
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В марте французская прокуратура начала расследование бизнесменов российского происхождения Руслана Горюхина и Михаила Опенгейма, имеющих кипрские паспорта.
Следствие выявило подозрение в сокрытии происхождения средств, использованных для покупки недвижимости.
«Расследование касается приобретения недвижимого имущества за счет кредитов, выданных частными компаниями, зарегистрированными на Кипре или Британских Виргинских островах», — отметили в парижской прокуратуре.
В результате суды приняли решение о конфискации имущества, включая имение площадью 22,5 га в Грасси (департамент Приморские Альпы), виллы в Сен-Рафаэле и Гримо (департамент Вар), а также люксовые автомобили, принадлежащие Горюхину и Опенгейму.
Напомним
«Минфин» писал, что Украина с начала полномасштабного вторжения рф конфисковала российских активов по меньшей мере на 15 млрд грн.
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