Франция конфисковала имущество двух российских бизнесменов на более чем 70 миллионов евро — СМИ

Прокуратура Парижа добилась ареста нескольких роскошных вилл и автомобилей на Лазурном берегу более чем на 70 млн евро , принадлежащих двум бизнесменам российского происхождения. Об этом сообщает Le Monde.

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В марте французская прокуратура начала расследование бизнесменов российского происхождения Руслана Горюхина и Михаила Опенгейма, имеющих кипрские паспорта.

Следствие выявило подозрение в сокрытии происхождения средств, использованных для покупки недвижимости.

«Расследование касается приобретения недвижимого имущества за счет кредитов, выданных частными компаниями, зарегистрированными на Кипре или Британских Виргинских островах», — отметили в парижской прокуратуре.

В результате суды приняли решение о конфискации имущества, включая имение площадью 22,5 га в Грасси (департамент Приморские Альпы), виллы в Сен-Рафаэле и Гримо (департамент Вар), а также люксовые автомобили, принадлежащие Горюхину и Опенгейму.

Напомним

«Минфин» писал, что Украина с начала полномасштабного вторжения рф конфисковала российских активов по меньшей мере на 15 млрд грн.