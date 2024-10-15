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15 октября 2024, 13:32 Читати українською

Китайские ученые сломали криптографические алгоритмы, цена Worldcoin пошла вверх: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

В Китае сломали криптографические алгоритмы с помощью квантового компьютера — СМИ

Китайские ученые взломали криптографические алгоритмы с помощью квантового компьютера. Об этом сообщает издание SCMP со ссылкой на исследователей из Шанхайского университета.

По словам ученых, им удалось провести первую в мире эффективную атаку на широко используемый метод шифрования.

Они добавили, что этот прорыв представляет собой реальную и существенную угрозу для давно существующего механизма защиты паролем, который используется в критически важных секторах, в частности в банковской и военной.

Команда исследователей заявила, что использовала квантовый компьютер, производимый канадской компанией D-Wave Systems, для успешного взлома криптографических алгоритмов.

«Используя D-Wave Advantage, они успешно атаковали алгоритмы Present, Gift-64 и Rectangle — все они представляют собой структуру SPN (Substitution-Permutation Network), которая является частью основы расширенного стандарта шифрования (AES), широко используемого в военной и финансовой (криптовалютной) сферах», — говорится в сообщении.

Кроме того, в SCMP отметили, что AES-256 считается лучшим из существующих шифров и часто называется шифром военного класса.

Виталик Бутерин продал мемкоины более чем на $2 миллиона

Соучредитель проекта Ethereum Виталик Бутерин продал мемкоины на сумму $2,24 млн. Он получил эти токены бесплатно. Об этом сообщают эксперты аналитической компании Lookonchain.

В частности, Бутерин продал следующие активы:

  • 10 млрд MOODENG — 395,96 ETH ($976 000).
  • 200 000 MSTR — 93,23 ETH ($231 000);
  • 500 млн EBULL — 73,79 ETH ($182 000);
  • 15 млн POPCAT — 27,11 ETH ($67 000);
  • 20 млрд MILO — 20,75 ETH ($51 000);
  • 11,06 трлн FWOG — 14 ETH ($35 000);
  • 500 000 TCATI — 12,81 ETH ($32 000);
  • 20,35 трлн. FWOG — 8,53 ETH ($21 000);
  • 202 млн VITALIK — 5,49 ETH ($14 000).

Читайте также: Более 67% владельцев криптовалют в Украине удерживают Ethereum — опрос

Цена Worldcoin пошла вверх после анонса плана масштабирования

Команда Worldcoin на мероприятии A new world 17 октября представит обновления, которые «позволят масштабироваться с текущих 7 млн пользователей до 700 млн». Об этом сообщает Crowdfund Insider.

К моменту написания новости WLD торгуется на уровне $2,58.

Разработчики отметили, что за последние пять лет проект «значительно вырос», пора для следующего этапа в развитии.

Во время мероприятия в CEO Tools for Humanity Алексу Бланию присоединится соучредитель и глава OpenAI Сэм Альтман. Они обсудят «значимые обновления» глобальной инициативы.

Апдейт нацелен на рост аудитории Worldcoin с текущих 7 млн верифицированных пользователей до 700 млн и создание инструментов для получения «преимуществ» ИИ.

ЦБ ОАЭ предварительно одобрил запуск стейблкоина на базе дирхама

ЦБ ОАЭ выдал AED Stablecoin предварительное разрешение на выпуск стейблкоина на базе дирхамов AE Coin в соответствии с Положением об обслуживании платежных токенов. Об этом сообщает Gulf Today.

Фирма стала лидером в гонке за право стать первым эмитентом регулируемой «стабильной монеты» с привязкой к местной валюте.

При полном одобрении AE Coin потенциально станет расчетной единицей в парах с криптовалютами на CEX и DEX, а также платежным средством среди мерчантов.

По предложению ведомства по регулированию финансовых услуг FSRA, рыночная капитализация «стабильных монет» должна быть равна стоимости резервов на конец каждого рабочего дня.

От эмитентов требуется поддерживать отдельные пулы обеспечения для стейблкоинов на базе разных валют. Рекомендации предусматривают фиксированную цену токенов в фиате. Обладатель активов получит возможность выкупать монету за эту сумму.

Курс криптовалют к доллару

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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