Верховная Рада отклонила все 13 постановлений, блокировавших законопроект № 11416-д о повышении налогов. Об этом 14 октября сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Рада разблокировала подписание законопроекта о повышении налогов
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Что известно
Решение парламента позволит сначала спикеру Верховной Рады, а затем президенту подписать законопроект.
«Я думаю, это будет в ближайшие дни. Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования, «поэтому это как минимум завтра послезавтра», — прогнозирует Железняк.
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Напомним
10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11416-д о повышении налогов. В то же время, депутаты не проголосовали правку, которая повышала военный сбор с доходов физлиц и его введение для ФОП. Не поддержал парламент и повышение военного сбора для военных, которое осталось на уровне 1,5%.
Источник: Минфин
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Комментарии - 6
Я уверен что на новых выборах зеленые проиграют в сухую. И к сожалению я почти уверен что проиграют они условному опзж.
схоже на те, що ким чен зе розуміє це, тому прострочений (бо Конституція не робить знижку на війну через котру не можна проводити вибори президента, там мова виключно про ВРУ), може продовжувати військовий стан до кінця свого життя, як монарх, бо де факто війна закінчиться тільки тоді, коли будуть повернуті кордони 91року, а це, на жаль, мало вірогідно.
Тому якщо, а швидше, коли, мова дійде до перемовин, війну заморозять, як це було з 2014 по 2022 рік, але це не буде означати закінчення військового стану, відкриття кордонів, припинення бусифікації, або припинення правового нігілізму нашої недовлади по оголошенню.
Або введуть щось типу «Через кордон після ВЛК та 3х місяців в учебці + штраф».
Бо наприклад я для себе вирішив, що якщо конфлікт заморозять, а кордони відкриють — моєї ноги і моєї сім'ї тут не буде.
І я думаю таких як я чимало. У моєму крузі людей багато хто так думає.