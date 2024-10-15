Рада разблокировала подписание законопроекта о повышении налогов

Верховная Рада отклонила все 13 постановлений, блокировавших законопроект № 11416-д о повышении налогов. Об этом 14 октября сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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Что известно

Решение парламента позволит сначала спикеру Верховной Рады, а затем президенту подписать законопроект.

«Я думаю, это будет в ближайшие дни. Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования, «поэтому это как минимум завтра послезавтра», — прогнозирует Железняк.

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Напомним

10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11416-д о повышении налогов. В то же время, депутаты не проголосовали правку, которая повышала военный сбор с доходов физлиц и его введение для ФОП. Не поддержал парламент и повышение военного сбора для военных, которое осталось на уровне 1,5%.