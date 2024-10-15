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15 октября 2024, 8:10 Читати українською

Рада разблокировала подписание законопроекта о повышении налогов

Верховная Рада отклонила все 13 постановлений, блокировавших законопроект № 11416-д о повышении налогов. Об этом 14 октября сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Верховная Рада отклонила все 13 постановлений, блокировавших законопроект № 11416-д о повышении налогов.
Фото: depositphotos

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Что известно

Решение парламента позволит сначала спикеру Верховной Рады, а затем президенту подписать законопроект.

«Я думаю, это будет в ближайшие дни. Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования, «поэтому это как минимум завтра послезавтра», — прогнозирует Железняк.

Читайте: Рада приняла закон об историческом увеличении налогов

Напомним

10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11416-д о повышении налогов. В то же время, депутаты не проголосовали правку, которая повышала военный сбор с доходов физлиц и его введение для ФОП. Не поддержал парламент и повышение военного сбора для военных, которое осталось на уровне 1,5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+62
Vadim531
Vadim531
15 октября 2024, 8:13
#
Краина мрий
+
+68
Strain
Strain
15 октября 2024, 8:27
#
Кто бы сомневался. Лично я не знаю ни единого человека из тех 70% кто бы остался при своём мнении о том что «прийдут зеленые спасут страну».
Я уверен что на новых выборах зеленые проиграют в сухую. И к сожалению я почти уверен что проиграют они условному опзж.
+
+60
SamBB
SamBB
15 октября 2024, 8:45
#
Будемо бачити кого виведуть в опоненти, станом на зараз немає партії яка б була їм конкурентом…і це капець як печально…
+
0
Я_ __
Я_ __
15 октября 2024, 9:32
#
Strain

схоже на те, що ким чен зе розуміє це, тому прострочений (бо Конституція не робить знижку на війну через котру не можна проводити вибори президента, там мова виключно про ВРУ), може продовжувати військовий стан до кінця свого життя, як монарх, бо де факто війна закінчиться тільки тоді, коли будуть повернуті кордони 91року, а це, на жаль, мало вірогідно.

Тому якщо, а швидше, коли, мова дійде до перемовин, війну заморозять, як це було з 2014 по 2022 рік, але це не буде означати закінчення військового стану, відкриття кордонів, припинення бусифікації, або припинення правового нігілізму нашої недовлади по оголошенню.
+
+30
Strain
Strain
15 октября 2024, 10:33
#
Я більше скажу. Я впевнений кородон не відкриють ще років 5 при будь якому розкладі подій.
Або введуть щось типу «Через кордон після ВЛК та 3х місяців в учебці + штраф».

Бо наприклад я для себе вирішив, що якщо конфлікт заморозять, а кордони відкриють — моєї ноги і моєї сім'ї тут не буде.

І я думаю таких як я чимало. У моєму крузі людей багато хто так думає.
+
+47
Illja
Illja
15 октября 2024, 8:57
#
Якби крали менше, то і не треба було би нічого підвищувать
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