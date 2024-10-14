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14 октября 2024, 18:37 Читати українською

В Британии инвестор судится за то, чтобы найти на свалке свои биткоины на $500 млн

Ранний инвестор в биткоин Джеймс Хауэллс судится с властями в Британии, которые запрещают ему провести раскопки на месте свалки. Мужчина случайно выбросил жесткий диск с доступом к 8000 биткоинам еще в 2013 году. Эту историю повествует Cointelegraph.

Ранний инвестор в биткоин Джеймс Хауэллс судится с властями в Британии, которые запрещают ему провести раскопки на месте свалки.

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На момент написания новости это более $500 млн.

Власти отказывают Хауэллсу, поскольку масштабные раскопки свалки могут привести к экологическим проблемам в городе. Местные власти подчеркивают, что раскопки около 110 000 тонн мусора нанесут ущерб окружающей среде.

В судебных исках инвестор требует возмещения ущерба в размере $647 миллионов — за потерянные ВТС и материальные потери.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
ccc2013
ccc2013
14 октября 2024, 20:37
#
Бедняга))))
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
14 октября 2024, 20:53
#
😱😱😱 Многие потеряв 500 000 000$, да еще и по своей вине — сразу б инфаркт получили…
+
0
bonv
bonv
14 октября 2024, 21:11
#
Сума солідна:))
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