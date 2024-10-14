Ранний инвестор в биткоин Джеймс Хауэллс судится с властями в Британии, которые запрещают ему провести раскопки на месте свалки. Мужчина случайно выбросил жесткий диск с доступом к 8000 биткоинам еще в 2013 году. Эту историю повествует Cointelegraph.
В Британии инвестор судится за то, чтобы найти на свалке свои биткоины на $500 млн
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На момент написания новости это более $500 млн.
Власти отказывают Хауэллсу, поскольку масштабные раскопки свалки могут привести к экологическим проблемам в городе. Местные власти подчеркивают, что раскопки около 110 000 тонн мусора нанесут ущерб окружающей среде.
В судебных исках инвестор требует возмещения ущерба в размере $647 миллионов — за потерянные ВТС и материальные потери.
Источник: Минфин
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