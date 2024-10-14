Работы Tesla Optimus управлялись людьми — The Verge

В сети распространяют информацию о том, что на самом деле работы, показанные на презентации Tesla — это были переодетые люди. Об этом пишет издание The Verge, собравшее мнения пользователей соцсетей.

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В пятницу 11 октября Tesla представила несколько новинок, таких как роботакси для двух пассажиров без руля и педалей Cybercab и автоматизированный автобус Robovan. Вдобавок компания продемонстрировала на что способен робот Optimus, хоть и оказавший немалый эффект на посетителей и некоторых пользователей социальных сетей.

В ходе презентации Илон Маск заявил, что работы Optimus могут «делать все, что угодно». Впрочем, на презентации даже сами работы неоднократно намекали или чуть ли не напрямую говорили, что искусственный интеллект здесь ни при чем.

Tesla не делала официальных заявлений относительно того, как работают Optimus, однако в социальных сетях уже появилось достаточно доказательств того, что за ними стоят реальные люди. В частности, на прямой вопрос насколько эти работы используют искусственный интеллект, они отвечают «немного». Вдобавок каждый из них имеет разный голос и они почти сразу отвечают на вопросы с соответствующими жестами, чего искусственный интеллект делать еще не может.

Один из роботов Optimus напрямую ответил, что во время события Tesla они частично руководствовались с помощью искусственного интеллекта. «Сегодня мне помогает человек», — заявил робот, стоявший за барной стойкой.