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14 октября 2024, 16:46 Читати українською

В Чехии значительно уменьшилось число беженцев из Украины, проживающих в бесплатном жилье

На сегодняшний день только 756 беженцев из Украины пользуются бесплатным экстренным жильем в Чехии, в то время как в середине июля их было более 12 тысяч. Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает Novinky.

На сегодняшний день только 756 беженцев из Украины пользуются бесплатным экстренным жильем в Чехии, в то время как в середине июля их было более 12 тысяч.

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Что известно

С сентября действуют новые условия, когда этим видом гуманитарного жилья могут пользоваться только лица, которым не была предоставлена временная защита более 90 дней.

До начала сентября существовало исключение для уязвимых категорий населения — женщин с маленькими детьми, которые могли пользоваться бесплатным жильем в неограниченный период времени.

«Общее количество лиц, находящихся в HUMPO, то есть людей, отвечающих законодательным условиям для бесплатного проживания, составляет 756 человек», — сказала Хана Мала, представитель Министерства внутренних дел.

Читайте: Чехия заработала на украинских беженцах 4,4 миллиарда крон за полгода

HUMPO — это информационная система, в которую среди прочего вносится информация о свободных местах для проживания. Это данные на 6 октября, в то время как 14 июля таких людей было в разы больше — 12 213.

Резкая убыль связана с тем, что с истечением срока действия исключения люди уязвимых категорий также должны были найти платное жилье, чему, впрочем, государство продолжает содействовать.

«Самые уязвимые пожилые люди, люди с инвалидностью и матери-одиночки с маленькими детьми. То есть люди, которые по определенным причинам не могут быть экономически активными», — рассказала Елена Вачова из некоммерческой организации People in Need.

В Министерстве труда и социальных дел отмечают, что уязвимыми лицами являются пожилые люди, лица, которые ухаживают за ребенком до 6 лет, дети до 18 лет, люди с инвалидностью и ухаживающие за ними, а также студенты до 26 лет или беременные женщины.

С 1 августа государство выплачивает уязвимому лицу 6 тысяч крон на расходы на жилье, 4860 крон на взрослого и 3490 крон на ребенка, а также 4188 крон на ребенка в возрасте от 6 до 10 лет.

Все упомянутые выплаты выдаются в так называемой гуманитарной помощи. Если человек работает, то доход исчисляется с этой помощи. В среднем государство выплачивает более 7 300 крон на человека, включая упомянутые расходы на жилье, из общего числа получателей пособия 44 процента женщин и 39 процентов детей получают пособие.

Читайте: В Чехии увеличивают выплаты украинским беженцам. Изменения вступят в силу с 1 августа

Количество получателей гуманитарной помощи уменьшается, в августе их было 93 тысяч, в январе — примерно 97 тысяч.

«Из наших данных мы ясно видим, что благодаря своему участию на рынке труда украинские беженцы отдают больше денег, чем получают, например, через гуманитарную помощь», — заявил ранее министр труда и социальных дел Мариан Юречка о данных за второй квартал этого года.

Согласно этой статистике, во втором квартале беженцы внесли в государственный бюджет 5,9 миллиарда крон, в то время как расходы на них составили 3,5 миллиарда крон.

Беженцы платят больше, чем получают, начиная с третьего квартала прошлого года, в который тенденция была обратной.

По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, в Чехии легально работает более 122 тысяч человек с временной защитой. По текущим данным Министерства внутренних дел, в стране находится более 379 тысяч беженцев из Украины с временной защитой всех возрастных категорий, включая детей и стариков.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Злий Інвестор
Злий Інвестор
14 октября 2024, 18:23
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Зменьшилося, бо всіх повиселяли згідно до нових правил. Дивна публікація.
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