Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2024 год. Бюджет будет бездефицитным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 11 октября 2024 г. № 1156 .
Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины
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Бюджет Пенсионного фонда
Согласно документу, доходы фонда составят 864 млрд гривен, расходы 861 млрд гривен.
Собственные доходы ПФУ составят 568 млрд гривен. Из них, в частности, планируется профинансировать:
- пенсионное обеспечение лиц, пенсия которым назначена в соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», на 503 млрд гривен.
Средства государственного бюджета Украины на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям составят 247 млрд гривен. Из них, в частности, планируется профинансировать:
- пенсионное обеспечение военнослужащих, выплату пенсий, надбавок и повышений, назначенных по разным пенсионным программам, на 246 млрд гривен.
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Источник: Минфин
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