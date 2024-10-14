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14 октября 2024, 15:05 Читати українською

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины

Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2024 год. Бюджет будет бездефицитным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 11 октября 2024 г. № 1156 .

Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2024 год.
Фото: depositphotos

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Бюджет Пенсионного фонда

Согласно документу, доходы фонда составят 864 млрд гривен, расходы 861 млрд гривен.

Собственные доходы ПФУ составят 568 млрд гривен. Из них, в частности, планируется профинансировать:

  • пенсионное обеспечение лиц, пенсия которым назначена в соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», на 503 млрд гривен.

Средства государственного бюджета Украины на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям составят 247 млрд гривен. Из них, в частности, планируется профинансировать:

  • пенсионное обеспечение военнослужащих, выплату пенсий, надбавок и повышений, назначенных по разным пенсионным программам, на 246 млрд гривен.

Читайте: В октябре пенсионные выплаты профинансированы на 31,2 миллиарда

Источник: Минфин
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