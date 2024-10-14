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14 октября 2024, 13:15 Читати українською

Hyundai India начинает IPO стоимостью $3,3 млрд

Индийская дочерняя компания южнокорейского производителя автомобилей Hyundai Motor Company — Hyundai India — начнет принимать заказы на первичное публичное размещение акций на сумму $3,3 млрд в Мумбаи в понедельник 14 октября. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании, опубликованное регулирующими органами.

Индийская дочерняя компания южнокорейского производителя автомобилей Hyundai Motor Company — Hyundai India — начнет принимать заказы на первичное публичное размещение акций на сумму $3,3 млрд в Мумбаи в понедельник 14 октября.
Фото:depositphotos

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Что известно

Сделка, вероятно, станет крупнейшим в истории размещением акций в стране и вторым по величине IPO в мире в 2024 г., отмечает агентство. На продажу будет выставлено 142 194 700 акций по цене от 1865 до 1960 рупий ($22,18 — $23,31). Торги начнутся в Мумбаи 22 октября.

Аналитик Kiwoom Securities Шин Юн-Чул назвал это IPO своевременным, поскольку автомобильный сектор лидирует на индийском фондовом рынке по показателям эффективности, передает Reuters.

По мнению эксперта, привлеченные в результате IPO средства Hyundai Motor инвестирует в расширение своего производства в Индии, чтобы сократить разрыв в доле на рынке Индии с его лидером — Maruti Suzuki.

Читайте: Hyundai готовится привлечь свыше $3 млрд в ходе крупнейшего IPO в Индии

Напомним

В январе 2024 г. Hyundai Motor объявила о завершении сделки по покупке завода американского производителя General Motors в индийском городе Талегаон (штат Махараштра).

Компания планирует начать производство в 2025 г. Согласно сообщению, запуск производства на заводе в Индии позволит увеличить ежегодный выпуск автомобилей до 1 млн.

В 2023 г. индийское подразделение южнокорейской компании продало более 760 000 автомобилей, впервые превысив отметку в 600 000 проданных машин на индийском рынке.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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