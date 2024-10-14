Hyundai India начинает IPO стоимостью $3,3 млрд

В январе 2024 г. Hyundai Motor объявила о завершении сделки по покупке завода американского производителя General Motors в индийском городе Талегаон (штат Махараштра).

Компания планирует начать производство в 2025 г. Согласно сообщению, запуск производства на заводе в Индии позволит увеличить ежегодный выпуск автомобилей до 1 млн.

В 2023 г. индийское подразделение южнокорейской компании продало более 760 000 автомобилей, впервые превысив отметку в 600 000 проданных машин на индийском рынке.