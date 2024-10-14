Курс биткоина обновил максимум октября

Курс биткоина (BTC) обновил максимум октября. Цена первой криптовалюты выросла за сутки на 2,8%, с $62,7 тыс. до $64,5 тыс., по данным CoinGecko. Утром 14 октября курс BTC поднялся выше $64,5 тыс., это произошло впервые с 30 сентября.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что происходит на рынке криптовалют

Общая капитализация криптовалют за сутки выросла на 0,7%, она составляет $2,354 трлн. Суточный объем торгов — $81 млрд.



Индекс страха и жадности на крипторынке находится на отметке в 48 баллов из 100. В прошедшие выходные показатель поднялся из зоны «страха» в нейтральный диапазон.



Рыночные настроения начали склоняться в сторону покупок из-за положительных экономических показателей как в Китае, так и в США, пишет CoinDesk.

Резкий рост курса BTC произошел после того, как 14 октября китайские акции завершили утреннюю сессию ростом. Американские бумаги тоже идут вверх, обновляя максимумы.

Читайте: Обзор криптообменника Lincoln.money — 8 причин обратить внимание на сервис

Курс Ethereum (ETH) за сутки вырос на 2,9%. На 10:30 цена ведущего альткоина колеблется около $2,532 тыс.

Большинство других альткоинов из топ-10 по капитализации показали суточный рост. Больше всего подорожала Solana (SOL) — на 4,3%.

Курс Toncoin (TON) упал на 0,2%. Цена Tron (TRX) упала сильнее других, она снизилась на 1,2%.



Из топ-100 криптовалют по капитализации самое сильное снижение за прошедшие сутки у мемкоина Popcat (POPCAT) — на 4,9%. Сильнее других вырос курс монеты Ethena (ENA) — на 19,5%.



В понедельник, 14 октября, в США празднуется День Колумба, поэтому активность на рынках, скорее всего, будет низкая, говорят эксперты.