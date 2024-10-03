Обзор криптообменника Lincoln.money — 8 причин обратить внимание на сервис

Криптовалюты стали важной частью современного финансового мира и выбор правильного обменника играет ключевую роль в успешных операциях. Сегодня в обзоре «Минфина» сервис Lincoln.money, который позволяет обменивать криптовалюты между собой, а также обменивать их на гривну. Простой, понятный интерфейс, адекватные комиссии, возможность работать со всеми популярными валютами и наличие уникальных услуг делают эту платформу достаточно интересной для широкого круга пользователей. Как опытных криптоинвесторов, так и новичков.

Что такое Lincoln.money

Lincoln.money — криптовалютный обменник, который поддерживает самые популярные цифровые монеты, которые можно обменивать между собой или на фиатные деньги. Из последних сейчас в основном это гривна, но сервис постоянно усовершенствуется и быстро добавляет новые валютные пары. В ближайшее время в фиатном портфеле ожидается появление доллара и евро.

Регистрация

Для пользования услугами Lincoln.money регистрация необязательная, но она обеспечивает максимальную безопасность транзакций и минимизирует риски, связанные с анонимными операциями. Тем более, что это довольно простая процедура. Нужно указать свое имя, email и придумать надежный пароль к аккаунту:

Также для некоторых операций требуется KYC-верификация, которая проводится в личном кабинете пользователя.

А еще зарегистрированные клиенты получают возможность зарабатывать на реферальной программе сервиса. Для каждого аккаунта генерируется уникальная ссылка, по которой можно получать вознаграждение в размере 0,25% от каждого обмена с ее использованием.

Преимущества сервиса

Несмотря на то, что Lincoln.money — довольно молодой сервис, за первый год работы его услугами воспользовались более 1000 клиентов. Он предлагает современное и удобное решение для обмена криптовалют, у которого есть 8 своих преимуществ:

1) Низкие комиссии. Сервис предлагает конкурентные комиссионные ставки, что значительно снижает расходы клиентов на транзакции. Он также работает над минимизацией скрытых платежей, что является распространенной проблемой на рынке.

2) Круглосуточная доступность. Lincoln.money работает круглосуточно, в автоматическом режиме и не нуждается в проверках от менеджера. Он доступен пользователям во всем мире, независимо от страны пребывания и часового пояса.

3) Поддержка самых популярных монет. Платформа работает с самыми популярными цифровыми монетами, включая BTC, ETH, USDT, LTC, TRX и XRP, что позволяет удовлетворить спрос широкого круга пользователей.

4) Простота использования. Интерфейс обменника интуитивно понятен как опытным пользователям, так и новичкам. Он не обременен лишним функционалом, поэтому воспользоваться услугой обмена сможет любой пользователь, независимо от возраста, профессии, опыта и знаний в мире криптовалют.

Ключевая услуга — обмен — доступна сразу на главной странице.

Вот, например, как выглядит процедура обмена USDT на гривну с зачислением на карту monobank. Нужно выбрать нужные валюты, указать сумму, реквизиты карты, создать заявку и оплатить ее.

Деньги можно получить как на карту банка (сервис работает со всеми крупнейшими банками, среди которых «Приват», monobank, Ощадбанк, Укрсиббанк, ПУМБ, Raiffeisen), так и наличными в любом областном центре Украины:

5) Оперативная круглосуточная поддержка. На сайте есть раздел с ответами на самые популярные вопросы, а также чат, где можно проконсультироваться со специалистами сервиса по поводу его работы.

«Мы на связи для помощи нашим клиентам в любых вопросах. Даже если в нашем перечне нет услуги, необходимой клиенту, мы всегда поможем с решением», — говорят в Lincoln.money.

6) Резерв и ликвидность. Подобно тому, как валютные обменники держат определенное количество наличных денег в резерве, так и у криптовалютных сервисов есть монеты в запасе для проведения операции. Если клиент планирует купить биткоин на несколько сотен долларов, то вероятность, что достаточного количества крипты на сервисе не окажется, крайне мала. Однако, когда речь идет о значительных суммах — такая ситуация реальная.

«Мы предлагаем высокую ликвидность для сделок от $50 тысяч до $1 миллиона с оптимальными ценами и минимальными комиссиями», — уверяют в Lincoln.money.

7) Прямые платежи на аукционы Copart и IAAI. Кроме обмена криптовалют, сервис предоставляет уникальные услуги, которых нет у многих конкурентов. В частности, возможность проводить прямые платежи на автомобильные аукционы Copart и IAAI. Это существенно упрощает жизнь клиентам, которые рассматривают покупку авто за границей.

Покупка авто за пределами страны — довольно сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. Машину нужно выбрать, доставить, растаможить. Но сначала ее нужно оплатить. Если до февраля 2022 года с последним у украинцев проблем не возникало, то на сегодняшний день действуют ограничения на вывод за границу валюты, переводы SWIFT, SEPA-платежи и даже на перевод гривны на карточные счета. Это значительно усложняет покупку чего-либо за границей. Lincoln.money решает эту проблему, позволяя оплатить инвойс на выбранный автомобиль с двух самых популярных аукционов в США: Copart и IAAI.

8) Бонусы за отзывы. Сервис активно поощряет клиентов оставлять честные отзывы о сервисе. Вот некоторые из них: