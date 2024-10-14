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14 октября 2024, 12:01 Читати українською

В рф суд арестовал средства на счетах банка JPMorgan

В россии суд арестовал средства на банковских счетах JPMorgan на общую сумму $155,8 млн по искам российского банка ВТБ. Об этом сообщает Reuters.

В россии суд арестовал средства на банковских счетах JPMorgan на общую сумму $155,8 млн по искам российского банка ВТБ.
Фото: depositphotos

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Что известно

Отмечается, что таким образом суд удовлетворил иск ВТБ, требующий возмещения ущерба в связи с блокированием средств за границей.

Арест наложен на денежные средства в любой валюте на всех банковских счетах JPMorgan, кроме счетов типа С, которые могут быть переведены за пределы россии, говорится в материалах Арбитражного суда Санкт-Петербурга.

Читайте: Пригожин тайно использовал JPMorgan и HSBC для платежей «Вагнера» — Financial Times

Иски были поданы 7 октября. ВТБ требует возмещения ущерба от девяти ответчиков, связанных с JPMorgan, включая его российскую дочернюю компанию JPMorgan International.

JPMorgan, крупнейший американский кредитор, ранее заявлял, что стоимость исков против него и постановлений о замораживании его активов превышает имеющиеся у него активы в россии.

Он не уточнил сумму этих активов и заявил, что американские санкции запрещают ему высвобождать денежные средства.

Судебные заседания пройдут в ноябре.

Напомним

JPMorgan Chase — крупнейший по размерам активов банковский холдинг США. Относится к «большой четверке» крупнейших банков США. Ведет деятельность в сфере инвестиций, финансовых услуг, управления частными капиталами и т. д.

В апреле этого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга уже налагал арест на российские активы крупнейшего банка США JP Morgan Chase по иску ВТБ на $439,5 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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