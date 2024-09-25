Пригожин тайно использовал JPMorgan и HSBC для платежей «Вагнера» — Financial Times

Американский банк JPMorgan Chase и британский HSBC бессознательно обрабатывали платежи для компаний в Африке, которые контролировал покойный российский военный предводитель ППК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом сообщает Financial Times.

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Слитные документы, полученные Центром передовых оборонных исследований (C4ADS), аналитическим центром в Вашингтоне, свидетельствуют, что в 2017 году суданская компания, контролируемая Пригожиным, закупала промышленное оборудование в Китае через крупные западные банки.

«Вагнер», которого Министерство финансов США обвинило в «массовых казнях, изнасилованиях, похищении детей и других зверствах против мирных жителей» в Африке, стал известен из-за предоставления услуг наемников для репрессивных диктаторов и участия в российском вторжении в Украину.

Слитные документы показывают, как Пригожин смог создать транснациональную криминальную империю в области природных ресурсов, отчасти путем скрытого использования платежных систем западных финансовых учреждений.

Один из счетов-фактур свидетельствует о том, что в августе 2017 года суданская горнодобывающая компания Meroe Gold, прикрывшаяся для «Вагнера», отправила платеж с местного банковского счета через JPMorgan Chase как посреднический банк в Нью-Йорке поставщику в Китае.

Другой счет-фактура того же года указывает на то, что Meroe Gold отправила платеж за дизельные генераторы и запасные части китайской компании через банк Hang Seng, являющийся частью HSBC Group.

При этом нет доказательств того, что эти банки знали, что обрабатывали транзакции, связанные с подконтрольными «Вагнеру» структурами.

В момент платежей компания Meroe Gold не была под санкциями США, хотя Пригожин находился под санкциями с 2016 года. В 2018 году Meroe Gold попала под санкции США за то, что ее контролировал Пригожин и помощь ему в «использовании природных ресурсов Судана для собственной выгоды».

Что говорят в банках

HSBC отказался комментировать конкретные транзакции в Судане, но банк заявил, что «глубоко предан борьбе с финансовыми преступлениями и защите целостности мировой финансовой системы».

«Мы значительно инвестировали в создание и поддержку эффективной системы контроля для выявления и снижения рисков», — добавили в HSBC.

JPMorgan отметил, что после проверки информации в банке не нашли записей, соответствующих данным транзакциям.