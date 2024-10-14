Потребительские настроения падают. Украинцы хуже оценивают собственные материальные перспективы

В сентябре 2024 года Индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 7,4 пункта и составил 72,6 п. Об этом говорится в данных исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине».

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Как изменились настроения

Уменьшились все составляющие индикатора кроме Индекса текущего личного материального положения.

В сентябре 2024 года индекс потребительских настроений (ИПН) составил 72,6 п., что на 7,4 п. ниже показателя августа.

Индекс текущего положения (ИПС) уменьшился и составляет 55,9 п., что на 2,3 п. ниже уровня этого показателя в августе. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

индекс текущего личного материального положения (х1) вырос на 0,5 п. и составляет 50,1 п.;

индекс целесообразности крупных покупок (х5) снизился на 5 п. и составляет 61,6 п.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в сентябре снизился на 10,9 п. и составляет 83,8 п. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 81,1 п., что на 9 п. ниже уровня этого показателя в августе;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) снизился на 13,5 п. и составляет 70,5 п.;

индекс ожидаемого развития экономики страны в ближайшие 5 лет (х4) уменьшился на 10 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 99,6 п.

В сентябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,8 п. и составляет 120,6 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 4,6 п. и составляет 187,7 п.

Индекс девальвационных ожиданий вырос на 7,2 п. и составляет 169,7 п.