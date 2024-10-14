Потребительские настроения падают. Украинцы хуже оценивают собственные материальные перспективы

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 октября 2024, 11:13 Читати українською

Потребительские настроения падают. Украинцы хуже оценивают собственные материальные перспективы

В сентябре 2024 года Индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 7,4 пункта и составил 72,6 п. Об этом говорится в данных исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине».

В сентябре 2024 года Индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 7,4 пункта и составил 72,6 п.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменились настроения

Уменьшились все составляющие индикатора кроме Индекса текущего личного материального положения.

В сентябре 2024 года индекс потребительских настроений (ИПН) составил 72,6 п., что на 7,4 п. ниже показателя августа.

Индекс текущего положения (ИПС) уменьшился и составляет 55,9 п., что на 2,3 п. ниже уровня этого показателя в августе. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

  • индекс текущего личного материального положения (х1) вырос на 0,5 п. и составляет 50,1 п.;
  • индекс целесообразности крупных покупок (х5) снизился на 5 п. и составляет 61,6 п.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в сентябре снизился на 10,9 п. и составляет 83,8 п. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

  • индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 81,1 п., что на 9 п. ниже уровня этого показателя в августе;
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) снизился на 13,5 п. и составляет 70,5 п.;
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в ближайшие 5 лет (х4) уменьшился на 10 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 99,6 п.

В сентябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,8 п. и составляет 120,6 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 4,6 п. и составляет 187,7 п.

Индекс девальвационных ожиданий вырос на 7,2 п. и составляет 169,7 п.

Начните зарабатывать от 10% годового активного и пассивного дохода

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
14 октября 2024, 11:42
#
Гірше ж точно не буде ©
+
0
bonv
bonv
14 октября 2024, 11:43
#
Влада імітує бурхливу діяльність в економіці але крім популістичних обіцянок — більше нічого!
+
0
Anatoll France
Anatoll France
14 октября 2024, 11:46
#
Смачного піввареника.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Yura Sobko и 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами