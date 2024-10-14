Россияне незаконно выводят свои деньги из Украины — Опендатабот

С начала полномасштабного вторжения в Украину закон запрещает убирать российских владельцев или бенефициаров из компаний. Впрочем, несмотря на ограничения, 621 компания избавилась от российского следа и продолжают работать в Украине и выигрывает миллионные государственные тендеры. Об этом сообщает Опендатабот.

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Что известно

Согласно обращению Опендатабот Министерство юстиции в 8 из 10 проверок доказало, что регистрационные действия были незаконными. Впрочем, изменения не были упразднены, а компании с отбеленной репутацией продолжают работать на рынке Украины.

По меньшей мере 621 украинская компания удалили владельцев или конечных бенефициаров из россии за последние три года. Избавившись от российского следа, эти бизнесы продолжали работать в Украине.

Согласно закону, отслеживать и контролировать регистрационные действия должно Министерство юстиции Украины. Опендатабот обратился в Министерство с перечнем этих компаний, чтобы узнать, были ли законными подобные изменения.

По нашему обращению были проведены проверки — только по 10 компаниям из 621. Впрочем, даже в столь небольшой выборке в 8 случаях были выявлены нарушения и факты незаконных регистрационных действий.

Речь идет о таких бизнесах, как:

РАВЕТТИ УКРАИНА — компания с адресом массовой регистрации, которую делит с 75 другими бизнесами. В прошлом году чистая прибыль Раветти Украина составила 4,7 млн грн. С начала года эта компания уже выиграла в облгазах Киева, Ровно и Сум тендеров почти на 3 млн грн.

ДОМОФОН. ИНЖИНИРИНГ. ОХРАНА. В прошлом году чистая прибыль компании составила 3,3 млн грн.

ГЕСТЛАЙФ ТРЭВЕЛ. За прошлый год доход компании составил 1,4 млн грн.

ЭФ ЭС МАККЕНЗИ-Украина: в прошлом году компания получила чистую прибыль в 515 тысяч грн.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И БИЗНЕСА с чистой прибылью в 312 тысяч гривен за прошлый год.

ЭКСМО ЭКСЧЕНДЖ УКРАИНА, в настоящее время — ЛАЛАНА ГРУПП. Компания в прошлом году понесла убытки в 1,6 млн грн. Кроме того, бизнес имеет неуплаченные долги перед бюджетом по исполнительному производству.

РЕОБРАЗОВАНИЕ — компании принадлежит торговая марка Nadi Renardi. Кроме того, бизнес зарегистрирован по адресу массовой регистрации — там же свой юридический адрес отметили еще 53 компании.

НОВАКОМ УКРАИНА. С 2020 года компания не представляет свою финансовую отчетность.

Ответственность за незаконные перерегистрации понесли некоторые нотариусы или государственные регистраторы, удостоверяющие изменения. Преимущественно специалистов временно лишали доступов к реестрам.

Еще в одном случае, что касается компании ПАЛВИ ТЕЛЕКОМ, нотариус ссылался на вид о постоянном месте жительства россиянина в Украине — соответствующий документ действительно должен подпадать под ряд исключений и делать изменения законным. В то же время в той же проверке Минюст не обнаружил в реестрах такой бумаги или сведений о ней. Перерегистрация была признана законной и нарушений Минюстом не обнаружено.

Стоит отметить, что последние два года после внесения регистрационных изменений компания активно участвует и выигрывает государственные тендеры: почти на миллион гривен в 2023 и уже на 1,8 миллиона грн с начала 2024 года.

Несмотря на то, что в Министерстве юстиции Украины даже по нескольким выборочным проверкам подтвердили нарушения, ни одно регистрационное действие не отменено, а компании продолжают работать.

По запросу Опендатабот в Министерстве юстиции Украины прокомментировали, что регистрационные изменения могут быть отменены либо по основанию решения суда, либо в случае, если жалобу подаст лицо, право которого нарушено, в течение двух месяцев со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав, но не позднее одного года со дня принятия соответствующего решения, совершения действия или бездействия.

Впрочем, в подавляющем большинстве случаев уже прошло более одного года с момента перерегистрации — то есть сроки упущены. В то же время нет и конкретного пострадавшего от вывода российских капиталов и отбеливания бизнеса.

«Сейчас сложилась довольно странная ситуация: Украина требует от зарубежных партнеров блокировать российские активы и передачу нам этих денег, в то же время россияне спокойно и безнаказанно выводят свои капиталы из Украины. Этот вывод просто не контролируется госучреждениями, в обязанности которых входит мониторинг регистрационных действий. Даже при условии, когда частная компания принесет готовый список потенциальных нарушителей, а государственные учреждения их подтверждают — ничего не происходит. Министерство юстиции не может эти нарушения устранить по давности действий и отсутствию пострадавшего лица.

Какой орган власти в Украине примет контроль за перерегистрацией российских активов и отменит сроки давности по таким операциям? Кто, в конце концов, должен инициировать дальнейшее рассмотрение дел, где фактически пострадало государство Украина? Пока эти вопросы остаются открытыми, россияне продолжают выводить свои средства, а их бизнесы зарабатывать на украинцах и государственных тендерах", — комментирует основатель Опендатабот Алексей Иванкин.

Отметим, что Опендатабот не убирает обозначения о наличии собственников с рф/рб в карточках компаний даже после их смены. Впрочем, бизнес, который на законных основаниях лишился российского следа, может бесплатно разместить документы об этом на своей странице в Опендатабот благодаря платформе публикации документов.

Напомним

18,9 тысячи компаний с собственниками из российской федерации было зафиксировано на начало полномасштабного вторжения.