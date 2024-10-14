За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 260 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 670190 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 14 октября: 1260 российских оккупантов, 4 танка и 17 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 670190 (+1260) человек,
- танков — 8975 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 17895 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 19421 (+11) ед,
- РСЗО — 1231 (+0) ед,
- средства ПВО — 978 (+0) ед,
- самолетов — 369(+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 17009 (+17),
- крылатые ракеты — 2619 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 26622 (+38) ед,
- специальная техника — 3437 (+2)
Источник: Минфин
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