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14 октября 2024, 9:37 Читати українською

Китайский рынок недвижимости оживился после объявления властей о новом пакете стимулирующих мер

Некоторые китайские застройщики уверены в связи с заявлениями правительства, что снижение цен на жилье скоро закончится и даже предлагают покупателям полный возврат средств при дальнейшем уменьшении или заявляют о повышение стоимости проектов, пишет Bloomberg. Между тем в августе зафиксировано падение на первичном рынке до минимума 9-летней давности.

Некоторые китайские застройщики уверены в связи с заявлениями правительства, что снижение цен на жилье скоро закончится и даже предлагают покупателям полный возврат средств при дальнейшем уменьшении или заявляют о повышение стоимости проектов, пишет Bloomberg.
Фото: depositphotos

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Что происходит на рынке

Крупнейший девелопер Китай по объему продаж, госкомпания Poly Developments and Holdings Group Co., предлагает покупателям жилья полный возврат средств за проект в восточном городе Вэньчжоу, если цены еще больше упадут ниже их закупочных затрат до сдачи домов.

Эту тактику использовала China Evergrande Group в период своего расцвета, теперь она является частью Poly по стимулированию продаж. В некоторых элитных жилых проектах Poly в провинциях Гуандун и Сычуань произошло то же самое.

Местный девелопер в западном Чэнду заявлял о повышении цен на все свои проекты на 2%, он планировал сделать это с 1 октября, чтобы привлечь нерешительных покупателей приобрести недвижимость до роста стоимости. Также застройщик предложил множество льгот потенциальным клиентам. Аналитик China Index Holdings Лю Шуй считает, что другие компании могут последовать этому примеру и предложить так называемую «защиту цен», чтобы привлечь покупателей.

Читайте: Инвесторы ждут новых стимулов в Китае

Гуанчжоу стал первым городом уровня 1, снявшим все ограничения, заявив, что перестанет пересматривать права покупателей жилья и больше не будет ограничивать количество домов в собственности. И Шанхай, и Шэньчжэнь обещали разрешить большему количеству людей приобретать жилье в пригородных районах, а также покупать дома.

Шанхай, финансовый центр Китая, и Шэньчжэнь, южный город, известный своей технологической индустрией, также объявили, что снижают минимальные коэффициенты первоначального взноса на первое и второе жилье до 15% и 20% соответственно, в попытке повысить спрос. Акции китайских компаний, занимающихся недвижимостью, подорожали после этих событий на 14%.

Укрепление рынка

Оживление на рынке наблюдается после того, как в Китае был представлен крупнейший пакет услуг, направленный на укрепление рынка. Планируется снизить стоимость заимствований по ипотечным кредитам на сумму до 5,3 трлн долларов и смягчить требования к первоначальному взносу при покупке вторичного жилья до исторического минимума.

Домовладельцы смогут пересмотреть условия со своими нынешними кредиторами с 1 ноября 2024 года. Также объявлено, что пересмотреть условия новых кредитов могут и те, кто выбрал фиксированные ипотечные ставки.
Эти меры уменьшат непогашенные ставки для индивидуальных заемщиков в среднем на 50 базисных пунктов и сократят их ежегодные процентные расходы примерно на 150 млрд юаней (21 млрд долларов), заявлял в сентябре глава Народного банка Китая Пан Гуншэн.

Минимальный коэффициент первоначального взноса при покупке второго жилья понизят с 25% до 15%. Банки обычно пересматривают существующие кредиты в начале года на основе основной ставки по пятилетним кредитам, которая была снижена на 35 базисных пунктов. В прошлом году ипотечное рефинансирование снизило процентные ставки в среднем на 73 б. п. и сократило ежегодные процентные расходы заемщиков примерно на 170 млрд юаней.

Новый пакет мер был принят после того, как экономисты таких банков, как UBS Group AG, JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. предсказали, что Китай не достигнет целевого показателя роста в этом году. Еще одним подтверждением печальных перспектив стало падение цен на первичном рынке в августе до минимума 9-летней давности, на 5,3% в годовом исчислении, отмечает Reuters со ссылкой на данные Национального статистического бюро (NBS).

Рынок недвижимости Китая

Рынок недвижимости Китая все еще находится в процессе постепенного снижения, поскольку для восстановления спроса, доходов и уверенности покупателей жилья потребуется некоторое время, пояснил Чжан Давэй, главный аналитик агентства недвижимости Centaline. Инвестиции в недвижимость упали на 10,2%, а продажи жилья на 18,0% за первые восемь месяцев 2024 года по сравнению с таким же периодом 2023-го.

По-прежнему актуальны серьезные проблемы, связанными с застройщиками, у которых большие долги и значительный объем незавершенных проектов. Тем не менее опрос Reuters показал, что в 2024 году цены на жилье в Китае упадут, скорее всего, на 8,5%, а в 2025 году — лишь на 3,9%, поскольку власти пытаются стабилизировать сектор.

Кризис недвижимости в Китае продолжается четвертый год. Для восстановления необходимо, чтобы потенциальные покупатели увидели стабилизацию цен, подчеркивают эксперты. И, вдобавок, нужно добиться снижения избыточных запасов жилья до исторических норм.

Страхование квартир от последствий военных действий

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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