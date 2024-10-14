Китайский рынок недвижимости оживился после объявления властей о новом пакете стимулирующих мер

Некоторые китайские застройщики уверены в связи с заявлениями правительства, что снижение цен на жилье скоро закончится и даже предлагают покупателям полный возврат средств при дальнейшем уменьшении или заявляют о повышение стоимости проектов, пишет Bloomberg. Между тем в августе зафиксировано падение на первичном рынке до минимума 9-летней давности.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что происходит на рынке

Крупнейший девелопер Китай по объему продаж, госкомпания Poly Developments and Holdings Group Co., предлагает покупателям жилья полный возврат средств за проект в восточном городе Вэньчжоу, если цены еще больше упадут ниже их закупочных затрат до сдачи домов.

Эту тактику использовала China Evergrande Group в период своего расцвета, теперь она является частью Poly по стимулированию продаж. В некоторых элитных жилых проектах Poly в провинциях Гуандун и Сычуань произошло то же самое.

Местный девелопер в западном Чэнду заявлял о повышении цен на все свои проекты на 2%, он планировал сделать это с 1 октября, чтобы привлечь нерешительных покупателей приобрести недвижимость до роста стоимости. Также застройщик предложил множество льгот потенциальным клиентам. Аналитик China Index Holdings Лю Шуй считает, что другие компании могут последовать этому примеру и предложить так называемую «защиту цен», чтобы привлечь покупателей.

Читайте: Инвесторы ждут новых стимулов в Китае