Некоторые китайские застройщики уверены в связи с заявлениями правительства, что снижение цен на жилье скоро закончится и даже предлагают покупателям полный возврат средств при дальнейшем уменьшении или заявляют о повышение стоимости проектов, пишет Bloomberg. Между тем в августе зафиксировано падение на первичном рынке до минимума 9-летней давности.
Китайский рынок недвижимости оживился после объявления властей о новом пакете стимулирующих мер
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Что происходит на рынке
Крупнейший девелопер Китай по объему продаж, госкомпания Poly Developments and Holdings Group Co., предлагает покупателям жилья полный возврат средств за проект в восточном городе Вэньчжоу, если цены еще больше упадут ниже их закупочных затрат до сдачи домов.
Эту тактику использовала China Evergrande Group в период своего расцвета, теперь она является частью Poly по стимулированию продаж. В некоторых элитных жилых проектах Poly в провинциях Гуандун и Сычуань произошло то же самое.
Местный девелопер в западном Чэнду заявлял о повышении цен на все свои проекты на 2%, он планировал сделать это с 1 октября, чтобы привлечь нерешительных покупателей приобрести недвижимость до роста стоимости. Также застройщик предложил множество льгот потенциальным клиентам. Аналитик China Index Holdings Лю Шуй считает, что другие компании могут последовать этому примеру и предложить так называемую «защиту цен», чтобы привлечь покупателей.
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Гуанчжоу стал первым городом уровня 1, снявшим все ограничения, заявив, что перестанет пересматривать права покупателей жилья и больше не будет ограничивать количество домов в собственности. И Шанхай, и Шэньчжэнь обещали разрешить большему количеству людей приобретать жилье в пригородных районах, а также покупать дома.
Шанхай, финансовый центр Китая, и Шэньчжэнь, южный город, известный своей технологической индустрией, также объявили, что снижают минимальные коэффициенты первоначального взноса на первое и второе жилье до 15% и 20% соответственно, в попытке повысить спрос. Акции китайских компаний, занимающихся недвижимостью, подорожали после этих событий на 14%.
Укрепление рынка
Оживление на рынке наблюдается после того, как в Китае был представлен крупнейший пакет услуг, направленный на укрепление рынка. Планируется снизить стоимость заимствований по ипотечным кредитам на сумму до 5,3 трлн долларов и смягчить требования к первоначальному взносу при покупке вторичного жилья до исторического минимума.
Домовладельцы смогут пересмотреть условия со своими нынешними кредиторами с 1 ноября 2024 года. Также объявлено, что пересмотреть условия новых кредитов могут и те, кто выбрал фиксированные ипотечные ставки.
Эти меры уменьшат непогашенные ставки для индивидуальных заемщиков в среднем на 50 базисных пунктов и сократят их ежегодные процентные расходы примерно на 150 млрд юаней (21 млрд долларов), заявлял в сентябре глава Народного банка Китая Пан Гуншэн.
Минимальный коэффициент первоначального взноса при покупке второго жилья понизят с 25% до 15%. Банки обычно пересматривают существующие кредиты в начале года на основе основной ставки по пятилетним кредитам, которая была снижена на 35 базисных пунктов. В прошлом году ипотечное рефинансирование снизило процентные ставки в среднем на 73 б. п. и сократило ежегодные процентные расходы заемщиков примерно на 170 млрд юаней.
Новый пакет мер был принят после того, как экономисты таких банков, как UBS Group AG, JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. предсказали, что Китай не достигнет целевого показателя роста в этом году. Еще одним подтверждением печальных перспектив стало падение цен на первичном рынке в августе до минимума 9-летней давности, на 5,3% в годовом исчислении, отмечает Reuters со ссылкой на данные Национального статистического бюро (NBS).
Рынок недвижимости Китая
Рынок недвижимости Китая все еще находится в процессе постепенного снижения, поскольку для восстановления спроса, доходов и уверенности покупателей жилья потребуется некоторое время, пояснил Чжан Давэй, главный аналитик агентства недвижимости Centaline. Инвестиции в недвижимость упали на 10,2%, а продажи жилья на 18,0% за первые восемь месяцев 2024 года по сравнению с таким же периодом 2023-го.
По-прежнему актуальны серьезные проблемы, связанными с застройщиками, у которых большие долги и значительный объем незавершенных проектов. Тем не менее опрос Reuters показал, что в 2024 году цены на жилье в Китае упадут, скорее всего, на 8,5%, а в 2025 году — лишь на 3,9%, поскольку власти пытаются стабилизировать сектор.
Кризис недвижимости в Китае продолжается четвертый год. Для восстановления необходимо, чтобы потенциальные покупатели увидели стабилизацию цен, подчеркивают эксперты. И, вдобавок, нужно добиться снижения избыточных запасов жилья до исторических норм.
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