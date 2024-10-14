В октябре пенсионные выплаты профинансированы на 31,2 миллиарда

По состоянию на 11 октября пенсионные выплаты были профинансированы на 31,2 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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Финансирование пенсий

На пенсионные выплаты потратили 31,2 млрд грн, в том числе через АО «Укрпочта» — 5,9 млрд грн, через уполномоченные банки — 25,3 млрд грн.

На выплату жилищных субсидий и льгот направлено 1459,1 млн грн. На страховые выплаты — 1780,8 млн грн, в том числе на оплату больничных — 621,6 млн грн.

За октябрь Пенсионный фонд предоставил услуги 461 тысячи человек.