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14 октября 2024, 8:52 Читати українською

Таможенники за девять месяцев выявили нарушений на 17 миллиардов гривен

Сотрудники Государственной таможенной службы в течение января-сентября 2024 года выявили нарушений таможенных правил почти на 17 млрд гривен. Об этом сообщает Гостаможслужба.

Сотрудники Государственной таможенной службы в течение января-сентября 2024 года выявили нарушений таможенных правил почти на 17 млрд гривен.
Фото: korrespondent.net

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Нарушения на Таможне

«В течение января-сентября 2024 года таможни Государственной таможенной службы Украины выявили 7259 нарушений таможенных правил на 17 млрд грн. Стоимость показателя увеличился почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по 2273 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму 430 млн грн. В частности, изъято промышленных товаров — на 304 млн грн, транспортных средств — более 68 млн грн, продовольственных товаров — более 52 млн грн и валюты — на 6 млн грн.

Кроме того, по 2161 делу о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 58,6 млн грн, из которых взыскано в госбюджет 57,9 млн грн.

На рассмотрение в суд передано 3969 дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 16,6 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 1,9 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
14 октября 2024, 11:45
#
А на скільки «не виявили»?
+
0
nitrolog
nitrolog
14 октября 2024, 12:08
#
«А навіщо ви це виносите в публічну площину?» канал Г+Г Мосейчук
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