Китайская компания ByteDance, разработавшая приложение TikTok, является самой дорогой компанией-единорогом в мире. После нее следуют три представителя США — Space X, OpenAI и Stripe. Об этом пишет Visual Capitalist, ссылаясь на данные Carbon Finance, CB Insights и Bloomberg.
Разработчик TikTok возглавил рейтинг самых дорогих компаний-единорогов
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Общая стоимость единорогов составляет $3.8 триллиона, что превышает ВВП Индии, пишет издание. Единорог — это частный стартап стоимостью свыше $1 миллиарда.
- Разработчик TikTok ByteDance оценивается более чем в $225 миллиардов.
- На втором месте — SpaceX Илона Маска с отметкой в $200 миллиардов.
- OpenAI стал третьим самым ценным единорогом. Она оценивается в $157 млрд.
- Revolut занимает шестую строчку с отметкой в $45 млрд.
Источник: Минфин
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