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13 октября 2024, 12:41 Читати українською

Популярный домен .io может прекратить существование из-за отказа Британии от островов в Индийском океане

На прошлой неделе британское правительство объявило, что согласилось передать Маврикию права собственности на Чагосские острова — территорию в Индийском океане, которую оно контролирует с 1814 года, — и вместе с ней отказалось от домена .io. Об этом пишет The Verge.

На прошлой неделе британское правительство объявило, что согласилось передать Маврикию права собственности на Чагосские острова — территорию в Индийском океане, которую оно контролирует с 1814 года, — и вместе с ней отказалось от домена .io.

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Домен .io — это национальный домен верхнего уровня, выделенный для британских островов в Индийском океане. Он был создан в 1997 году и сразу приобрел популярность среди владельцев различных ресурсов, преимущественно в тематике технологии, блокчейна, инновационных проектов из-за своей уникальности.

Правительство страны обычно должно получать доход от всех сайтов, регистрируемых с использованием домена с кодом страны. К примеру, Ангилья, имеющая код страны AI, по прогнозам, в прошлом году заработала от $25 до $30 млн от вебсайтов, зарегистрированных в домене .ai.

Острова Чагоса также зарабатывают на домене .io. В конце концов, тысячи громких технологических стартапов и криптовалютных компаний, таких как itch.io, greenhouse.io и opensea.io, взяли этот домен, поскольку «io» также служит аббревиатурой для термина «ввод/вывод» (Input/Output).

Но теперь, согласно окончательному соглашению Великобритании, острова Чагос станут частью Маврикия — шаг, который, по словам чего-то, правительство даже не обсуждал с ними. С этим изменением британская территория в Индийском океане больше не существует, что подвергает сомнению будущее домена .io.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Mini Mi
Mini Mi
13 октября 2024, 14:02
#
Кликбейт. Ничего с доменами не будет просто доход с них будет уходить другим.
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